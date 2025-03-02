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Великий піст 2025: що можна їсти, а в чому краще себе обмежити

Київ • УНН

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У 2025 році Великий піст триватиме з 3 березня до 19 квітня. Детальний розклад харчування по днях, список заборонених та дозволених продуктів для вірян УГКЦ та ПЦУ.

Великий піст 2025: що можна їсти, а в чому краще себе обмежити

Віряни Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та Православної церкви України (ПЦУ) активно готуються до Великодня, дотримуючись 40-денного Великого посту.

У 2025 році Великий піст розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня, пише УНН.

Піст має важливе духовне значення в християнстві. Обмеження в їжі сприяє духовному очищенню та внутрішньому розвитку. Це час для молитви, покаяння та зміцнення віри. Відмова від певних продуктів символізує зменшення залежності від матеріального і допомагає зосередитися на духовних цілях.

Обмеження в їжі під час Великого посту

Найсуворіші обмеження стосуються продуктів тваринного походження. Під час посту заборонено вживати:

  • м’ясо та м’ясні продукти: усі види м’яса (яловичина, свинина, баранина, курятина, індичатина, дичина), а також ковбаси, сосиски та м’ясні делікатеси. Не можна використовувати смалець і жири тваринного походження;
    • молочні продукти: всі види молока (коров’яче, козяче тощо), сири, кисломолочні продукти, сметана, вершки, масло та морозиво;
      • яйця: усі яйця, включаючи курячі, перепелині та гусячі, а також страви з їх використанням;
        • риба: хоча риба вважається пісною їжею, її споживання дозволено лише у визначені дні — Благовіщення (7 квітня) та Вербну неділю (13 квітня). У Лазареву суботу (12 квітня) дозволяється ікра;
          • алкоголь: міцні алкогольні напої під забороною. У помірних кількостях допускається червоне вино на свята.

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            Дозволені продукти в Великий піст

            • овочі: основа пісного раціону, включаючи свіжі (огірки, помідори, капуста) та варені (картопля, буряк, морква). Можна вживати тушковані, запечені та смажені овочі в дозволені дні;
              • фрукти і ягоди: дозволено їсти свіжі фрукти (яблука, груші, цитрусові) та ягоди, а також заморожені і сушені фрукти;
                • злаки і бобові: різноманітні каші (гречана, рисова, вівсяна), макарони без яєць, пісний хліб і бобові (горох, квасоля, сочевиця);
                  • гриби: свіжі, сушені та мариновані гриби можуть входити до раціону;
                    • горіхи і насіння: вживайте в помірних кількостях;
                      • напої: вода, трав’яні чаї, компоти без цукру та свіжовичавлені соки.

                        Традиції харчування у Великий піст

                        Тиждень 1-й Великого посту (3 березня - 9 березня)

                        • понеділок, 3 березня (Чистий понеділок): Сухоїдіння. Повне утримання від вареної їжі та олії. Дозволено лише хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи. Бажано утриматися від їжі до вечора;
                          • вівторок, 4 березня: Сухоїдіння. Аналогічно Чистому понеділку;
                            • середа, 5 березня: Сухоїдіння;
                              • четвер, 6 березня: Сухоїдіння;
                                • п’ятниця, 7 березня: Сухоїдіння;
                                  • субота, 8 березня: Гаряча їжа з олією. Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби, рагу, пісний борщ) з додаванням рослинної олії. Дозволено вино (помірно);
                                    • неділя, 9 березня (Торжество Православ’я): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

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                                      Тиждень 2-й Великого посту (10 березня - 16 березня)

                                      • понеділок, 10 березня: Сухоїдіння;

                                      • вівторок, 11 березня: Гаряча їжа без олії. Дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) без додавання олії;

                                      • середа, 12 березня: Сухоїдіння;

                                      • четвер, 13 березня: Гаряча їжа без олії;

                                      • п’ятниця, 14 березня: Сухоїдіння;

                                      • субота, 15 березня: Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно);

                                      • неділя, 16 березня (свт. Григорія Палами): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

                                      Тиждень 3-й Великого посту (17 березня - 23 березня)

                                      • понеділок, 17 березня: Сухоїдіння;

                                      • вівторок, 18 березня: Гаряча їжа без олії;

                                      • середа, 19 березня: Сухоїдіння;

                                      • четвер, 20 березня: Гаряча їжа без олії;

                                      • п’ятниця, 21 березня: Сухоїдіння;

                                      • субота, 22 березня: Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно);

                                      • неділя, 23 березня (Хрестопоклонна): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

                                      Тиждень 4-й Великого посту (24 березня - 30 березня)

                                      • понеділок, 24 березня: Сухоїдіння;

                                      • вівторок, 25 березня: Гаряча їжа без олії;

                                      • середа, 26 березня: Сухоїдіння;

                                      • четвер, 27 березня: Гаряча їжа без олії;

                                      • п’ятниця, 28 березня: Сухоїдіння;

                                      • субота, 29 березня (свт.Іоанна Ліствичника): Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно);

                                      • неділя, 30 березня (прп. Іоанна Ліствичника): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

                                      Тиждень 5-й Великого посту (31 березня - 6 квітня)

                                      • понеділок, 31 березня: Сухоїдіння;

                                      • вівторок, 1 квітня: Гаряча їжа без олії;

                                      • середа, 2 квітня: Сухоїдіння;

                                      • четвер, 3 квітня: Гаряча їжа без олії;

                                      • п’ятниця, 4 квітня (Похвала Пресвятої Богородиці (Субота Акафіста)): Гаряча їжа без олії. Зазвичай в Суботу Акафіста дозволяється олія, але оскільки це 5-та п’ятниця Великого посту, то сухоїдіння;

                                      • субота, 5 квітня (Похвала Пресвятої Богородиці (Субота Акафіста)): Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно);

                                      • неділя, 6 квітня (прп. Марії Єгипетської): Гаряча їжа з олією. Аналогічно суботі.

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                                      Тиждень 6-й Великого посту (7 квітня - 13 квітня)

                                      • понеділок, 7 квітня: Гаряча їжа без олії. Зазвичай в Благовіщення піст послаблюється для риби, але якщо Благовіщення припадає на понеділок, то дозволено гарячу їжу без олії, а риба - на Благовіщення;

                                      • вівторок, 8 квітня: Гаряча їжа без олії;

                                      • середа, 9 квітня: Сухоїдіння;

                                      • четвер, 10 квітня: Гаряча їжа без олії;

                                      • п’ятниця, 11 квітня: Сухоїдіння;

                                      • субота, 12 квітня (Лазарева субота): Гаряча їжа з олією. Дозволена рибна ікра. Дозволено вино (помірно). Риба - не дозволена, тільки ікра;

                                      • неділя, 13 квітня (Вербна неділя - Вхід Господній в Єрусалим): Риба (запечена, уха, рибні пироги тощо). Дозволено гарячу їжу з олією та вино (помірно).

                                      Страсний тиждень (14 квітня - 19 квітня) - найсуворіший піст

                                      • понеділок, 14 квітня (Великий Понеділок): Сухоїдіння;

                                      • вівторок, 15 квітня (Великий Вівторок): Сухоїдіння;

                                      • середа, 16 квітня (Велика Середа): Сухоїдіння;

                                      • четвер, 17 квітня (Великий Четвер - Чистий Четвер): Гаряча їжа з олією. Дозволено вино (помірно);

                                      • п’ятниця, 18 квітня (Велика П’ятниця - Страсна П’ятниця): Повне утримання від їжі (або сухоїдіння для немічних). Для тих, хто не може повністю утриматися від їжі, дозволяється сухоїдіння. Бажано утриматися від їжі до винесення Плащаниці (зазвичай після вечірні);

                                      • субота, 19 квітня (Велика Субота): Сухоїдіння. Якщо є сили, бажано утриматися від їжі до початку Великодньої служби. Якщо ні - сухоїдіння;

                                      • Великдень, 20 квітня: Розговіння. Закінчення Великого посту. Дозволяється уся їжа.

                                      Юлія Гаврилюк

                                      Юлія Гаврилюк

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