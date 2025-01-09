Православна Церква спростувала міфи про "таємне" ім’я при хрещенні
Київ • УНН
ПЦУ спростувала поширений забобон про необхідність давати дитині "таємне" ім'я при хрещенні. Церква пояснила правила вибору імені та наголосила на важливості використання хрещеного імені у всіх церковних обрядах.
Традиція давати "таємне" ім’я дитині під час хрещення, аби їй ніхто не "наврочив", є забобоном.
Про це повідомляє Православна церква України, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє Православна церква,Таїнство Хрещення називається так не через його таємничість чи секретність для інших, а через те, що це священнодія, яку встановив Сам Господь.
Коли вона [священодія] звершується, тоді не священник, не людина, а Бог руками священника подає благодать Святого Духа тому, над ким здійснюється це Таїнство
В давні часи, була традиція, за якої імʼя дитині давали, коли заносили її до храму на восьмий день після народження.
Втім, сьогодні батьки можуть обирати ім’я й раніше чи пізніше восьмого дня, а Церквою воно стверджується під час Таїнства Хрещення читанням особливої молитви. До того ж обирати нове ім’я потрібно лише тоді, коли перше відсутнє у списку церковних імен.
Воно має бути православним, таким що міститься у святицях(переліку святих). В інших випадках ім’я, яке дали батьки, може залишатися незмінним.
Раніше ім’я давав священник, послуговуючись правилом: у день якого святого дитина народилася, тим ім’ям її й назвати. Сьогодні право вибору імені належить батькам. Священник може запропонувати батькам відповідне церковне ім’я, але він в жодному разі не має нав’язувати свій варіант: ім’я має бути погоджене з батьками
Крім того, деякі люди просять священників дати інше ім՚я дитині при хрещенні, щоби воно залишилось таємним і невідомим та дитині не змогли "наврочити". Проте церква негативно ставиться до подібних забобонів.
Християнин має надіятись на Бога, на Його захист і заступництво, має молитися до святих, до свого небесного покровителя, а не "ховатися" від них
Крім того, варто не забувати, що під час молитви необхідно називати те імʼя, яким дитину хрестили. Це стосується й будь-якої іншої церковної згадки про вашу дитину: наприклад, подання записок за здоров՚я, чи участі в Таїнствах Церкви. Тобто, і сповідатися, і вінчатися, і молитися треба, згадуючи саме ім'я, яке отримали під час хрещення.
Вважати ім'я, дане при Хрещенні, "таємним" – це неправильно. Адже для духовно-церковного життя має значення тільки те ім'я людини, яке було дане їй при Хрещенні, з яким вона духовно народилася для іншого, вічного життя
Нагадаємо
Православні віруючі мають право вільно обирати, чи ставати хресними батьками, оскільки відмова від хрещення можлива, якщо людина не відчуває себе готовою до духовних обов'язків, пов'язаних з цим, вважають у Православній Церкві України.