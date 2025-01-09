Православна Церква спростувала міфи про "таємне" ім’я при хрещенні

Традиція давати "таємне" ім’я дитині під час хрещення, аби їй ніхто не "наврочив", є забобоном.

Про це повідомляє Православна церква України, пише УНН.

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Як повідомляє Православна церква,Таїнство Хрещення називається так не через його таємничість чи секретність для інших, а через те, що це священнодія, яку встановив Сам Господь.

Коли вона [священодія] звершується, тоді не священник, не людина, а Бог руками священника подає благодать Святого Духа тому, над ким здійснюється це Таїнство - йдеться у повідомленні

В давні часи, була традиція, за якої імʼя дитині давали, коли заносили її до храму на восьмий день після народження.

Втім, сьогодні батьки можуть обирати ім’я й раніше чи пізніше восьмого дня, а Церквою воно стверджується під час Таїнства Хрещення читанням особливої молитви. До того ж обирати нове ім’я потрібно лише тоді, коли перше відсутнє у списку церковних імен.

Воно має бути православним, таким що міститься у святицях(переліку святих). В інших випадках ім’я, яке дали батьки, може залишатися незмінним.

Раніше ім’я давав священник, послуговуючись правилом: у день якого святого дитина народилася, тим ім’ям її й назвати. Сьогодні право вибору імені належить батькам. Священник може запропонувати батькам відповідне церковне ім’я, але він в жодному разі не має нав’язувати свій варіант: ім’я має бути погоджене з батьками - зазначає Православна церква.

Крім того, деякі люди просять священників дати інше ім՚я дитині при хрещенні, щоби воно залишилось таємним і невідомим та дитині не змогли "наврочити". Проте церква негативно ставиться до подібних забобонів.

Християнин має надіятись на Бога, на Його захист і заступництво, має молитися до святих, до свого небесного покровителя, а не "ховатися" від них - наголошує Православна церква.

Крім того, варто не забувати, що під час молитви необхідно називати те імʼя, яким дитину хрестили. Це стосується й будь-якої іншої церковної згадки про вашу дитину: наприклад, подання записок за здоров՚я, чи участі в Таїнствах Церкви. Тобто, і сповідатися, і вінчатися, і молитися треба, згадуючи саме ім'я, яке отримали під час хрещення.

Вважати ім'я, дане при Хрещенні, "таємним" – це неправильно. Адже для духовно-церковного життя має значення тільки те ім'я людини, яке було дане їй при Хрещенні, з яким вона духовно народилася для іншого, вічного життя - підсумувала ПЦУ.

Нагадаємо

Православні віруючі мають право вільно обирати, чи ставати хресними батьками, оскільки відмова від хрещення можлива, якщо людина не відчуває себе готовою до духовних обов'язків, пов'язаних з цим, вважають у Православній Церкві України.