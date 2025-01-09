Православная Церковь опровергла мифы о «тайном» имени при крещении

Традиция давать «тайное» имя ребенку во время крещения, чтобы ему никто не «сглазил», является суеверием.

Об этом сообщает Православная церковь Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Православная церковь, Таинство Крещения называется так не из-за его таинственности или секретности для других, а потому, что это священнодействие, которое установил Сам Господь.

Когда оно [священнодействие] совершается, тогда не священник, не человек, а Бог руками священника подает благодать Святого Духа тому, над кем совершается это Таинство - говорится в сообщении

В давние времена, была традиция, по которой имя ребенку давали, когда заносили его в храм на восьмой день после рождения.

Впрочем, сегодня родители могут выбирать имя и раньше или позже восьмого дня, а Церковью оно утверждается во время Таинства Крещения чтением особой молитвы. К тому же выбирать новое имя нужно только тогда, когда первое отсутствует в списке церковных имен.

Оно должно быть православным, таким что содержится в святынях (перечень святых). В других случаях имя, которое дали родители, может оставаться неизменным.

Раньше имя давал священник, пользуясь правилом: в день какого святого ребенок родился, тем именем его и назвать. Сегодня право выбора имени принадлежит родителям. Священник может предложить родителям подходящее церковное имя, но он ни в коем случае не должен навязывать свой вариант: имя должно быть согласовано с родителями - отмечает Православная церковь.

Кроме того, некоторые люди просят священников дать другое имя ребенку при крещении, чтобы оно осталось тайным и неизвестным и ребенку не смогли «сглазить». Однако церковь негативно относится к подобным суевериям.

Христианин должен надеяться на Бога, на Его защиту и покровительство, должен молиться к святым, к своему небесному покровителю, а не «прятаться» от них - отмечает Православная церковь.

Кроме того, не стоит забывать, что во время молитвы необходимо называть то имя, которым ребенка крестили. Это касается и любого другого церковного упоминания о вашем ребенке: например, подачи записок за здоровье, или участия в Таинствах Церкви. То есть, и исповедоваться, и венчаться, и молиться надо, вспоминая именно имя, которое получили во время крещения.

Считать имя, данное при Крещении, «тайным» - это неправильно. Ведь для духовно-церковной жизни имеет значение только то имя человека, которое было дано ему при Крещении, с которым он духовно родился для иной, вечной жизни - подытожила ПЦУ.

Напомним,

Православные верующие имеют право свободно выбирать, ли становиться крестными родителями, поскольку отказ от крещения возможен, если человек не чувствует себя готовым к духовным обязанностям, связанным с этим, считают в Православной Церкви Украины.