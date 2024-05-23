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Православна Церква: Хресні батьки мають право відмовитися від хрещення

Православна Церква: Хресні батьки мають право відмовитися від хрещення

Київ • УНН

 • 17822 перегляди

Православні віруючі мають право вільно обирати, чи ставати хресними батьками, оскільки відмова від хрещення можлива, якщо людина не відчуває себе готовою до духовних обов'язків, пов'язаних з цим, вважають у Православній Церкві України.

Православні віруючі мають право вільно вибирати, чи стати хрещеними батьками. Про це повідомляє Православна Церква України, передає УНН.

Деталі

Переконання про обов'язок бути хрещеним в християнській вірі далекі від правди, стверджують представники Православної Церкви. Відмова від хрещення можлива, особливо якщо людина не відчуває готовності виконувати духовні обов'язки перед Богом та дитиною.

Хрещені батьки несуть велику відповідальність перед Богом за духовне виховання свого похресника. Це не просто формальна обов'язковість, але й місія, яка передбачає активну підтримку, вчителювання та молитву за дитину протягом усього життя.

Відмовитися від хрещення, як і обрати це, повинно бути обдуманим особистим рішенням. Це не гріх, таке право залишається на усвідомленому виборі особи.

Православні священики закликають батьків обирати хрещених для своїх дітей з великою уважністю та відповідальністю. Це забезпечить уникнення можливих непорозумінь та розчарувань у майбутньому.

Православна Церква України нагадує, що хрещеними батьками можуть бути лише повнолітні православні християни, які усвідомлюють і приймають свої обов'язки. Жодних церковних заборон на "перехресне" кумівство не існує, проте існують певні традиції щодо шлюбу між хрещеними батьками та їх дітьми. Усі питання про підготовку хрещених батьків до Таїнства Хрещення, а також їхні обов'язки та молитви, можуть бути вирішені через консультацію зі священиками Церкви.

6 січня: Хрещення Господнє, Святвечір за юліанським календарем, День прибирання ялинки06.01.24, 06:09 • 26972 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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