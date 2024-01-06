6 січня: Хрещення Господнє, Святвечір за юліанським календарем, День прибирання ялинки

Сьогодні, шостого січня, за новоюліанським церковним календарем відзначається Хрещення Господнє, пише УНН.

Саме в цей в день Іоанн Хреститель у річці Йордан охрестив Ісуса. Вважається, що під час обряду на плече Ісуса сів янгол у вигляді голуба і тим самим сповістив у сіх, що він син Божий.

На Водохреще прийнято сходити до церкви. Також є традиція, коли у водоймах роблять ополонки у вигляді хреста, а священики освячують у ній воду.

Вважається, що ця вода має сильну благодатну дію, яка не втрачається навіть після її розбавлення з простою водою. До святої води слід ставитися по-особливому. Церковна святиня має зберігатися в особливому місці, поряд з іконами. Так вона може довго зберігати свою силу.

За юліанським церковним календарем сьогодні Святвечір перед Різдвом.

В цей день варто сходити до церкви: помолитися та сповідатися.

Традиційно на вечерю для зустрічі Різдвяної ночі готують 12 страв, які символізують 12 апостолів та 12 місяців календарного року.

На столі обов’язково мають бути: кутя, борщ із "вушками", грибна юшка, голубці, вареники, мариновані гриби, маринований оселедець, тушкована капуста, заливна риба, квасоля, пампушки, узвар.

Також сьогодні можна долучитися до Дня прибирання ялинки. Подія знаменує собою завершення новорічно-різдвяних свят і повернення до буденного життя.

День прибирання ялинки — це не просто нагадування про необхідність прибрати святковий декор. Це день, який святкує перехід від старого року до нового, заохочуючи нас приймати зміни й дивитися в майбутнє з оптимізмом.

Окрім того, прибирання ялинки може стати досвідом зближення для сім’ї та друзів, перетворюючи рутинну роботу на веселу подію.

Ще сьогодні можна відзначити День обіймів. Подія була започаткована у США, де в цей навіть влаштовують марафон обіймів.

Цей день присвячений теплу і затишку, які дарують обійми, особливо в холодні зимові місяці.

Іменини 6 січня святкують Іван, Андрій, Марія, Лідія.