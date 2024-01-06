6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Сегодня, шестого января, по новоюлианскому церковному календарю отмечается Крещение Господне, пишет УНН.

Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.

На Крещение принято сходить в церковь. Также есть традиция, когда в водоемах делают проруби в виде креста, а священники освящают в ней воду.

Считается, что эта вода имеет сильное благодатное действие, которое не теряется даже после ее разбавления с простой водой. К святой воде следует относиться по-особенному. Церковная святыня должна храниться в особом месте, рядом с иконами. Так она может долго сохранять свою силу.

По юлианскому церковному календарю сегодня Сочельник перед Рождеством.

В этот день стоит сходить в церковь: помолиться и исповедаться.

Традиционно на ужин для встречи Рождественской ночи готовят 12 блюд, которые символизируют 12 апостолов и 12 месяцев календарного года.

На столе обязательно должны быть: кутья, борщ с "ушками", грибная юшка, голубцы, вареники, маринованные грибы, маринованная сельдь, тушеная капуста, заливная рыба, фасоль, пампушки, узвар.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню уборки елки. Событие знаменует собой завершение новогодне-рождественских праздников и возвращение к обыденной жизни.

День уборки елки - это не просто напоминание о необходимости убрать праздничный декор. Это день, который празднует переход от старого года к новому, поощряя нас принимать изменения и смотреть в будущее с оптимизмом.

Кроме того, уборка елки может стать опытом сближения для семьи и друзей, превращая рутинную работу в веселое событие.

Еще сегодня можно отметить День объятий. Событие было основано в США, где в этот даже устраивают марафон объятий.

Этот день посвящен теплу и уюту, которые дарят объятия, особенно в холодные зимние месяцы.

Именины 6 января празднуют Иван, Андрей, Мария, Лидия.