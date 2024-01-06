6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
  •  107031 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
  •  117705 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
  •  113643 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
  •  113222 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  203760 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
  •  107106 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  218012 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  171681 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  245699 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  169805 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  189916 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  202610 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206233 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  204544 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192122 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
6-yanvarya-kreshchenie-gospodne-sochelnik-po-yulianskomu-kalendaryu-den-uborki-yelki

6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 04:09  •  7726 просмотра

Read in English

Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.

Сегодня, шестого января, по новоюлианскому церковному календарю отмечается Крещение Господне, пишет УНН.

Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.

На Крещение принято сходить в церковь. Также есть традиция, когда в водоемах делают проруби в виде креста, а священники освящают в ней воду.

Считается, что эта вода имеет сильное благодатное действие, которое не теряется даже после ее разбавления с простой водой. К святой воде следует относиться по-особенному. Церковная святыня должна храниться в особом месте, рядом с иконами. Так она может долго сохранять свою силу.

По юлианскому церковному календарю сегодня Сочельник перед Рождеством.

В этот день стоит сходить  в церковь: помолиться и исповедаться.

Традиционно на ужин для встречи Рождественской ночи готовят 12 блюд, которые символизируют 12 апостолов и 12 месяцев календарного года.

На столе обязательно должны быть: кутья, борщ с "ушками", грибная юшка, голубцы, вареники, маринованные грибы, маринованная сельдь, тушеная капуста, заливная рыба, фасоль, пампушки, узвар.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню уборки елки. Событие знаменует собой завершение новогодне-рождественских праздников и возвращение к обыденной жизни.

День уборки елки - это не просто напоминание о необходимости убрать праздничный декор. Это день, который празднует переход от старого года к новому, поощряя нас принимать изменения и смотреть в будущее с оптимизмом.

Кроме того, уборка елки может стать опытом сближения для семьи и друзей, превращая рутинную работу в веселое событие.

Еще сегодня можно отметить День объятий. Событие было основано в США, где в этот даже устраивают марафон объятий.

Этот день посвящен теплу и уюту, которые дарят объятия, особенно в холодные зимние месяцы.

Именины 6 января празднуют Иван, Андрей, Мария, Лидия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
6 січня: Хрещення Господнє, Святвечір за юліанським календарем, День прибирання ялинки
January 6: Epiphany, Christmas Eve according to the Julian calendar, Christmas tree removal day
Новости по теме

6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.

УНН Lite •   •  7726 просмотра
6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Китай запустил в космос четыре метеорологических спутника

Китай запустил четыре спутника Tianmu-1 через ракету-носитель Kuaizhou-1A для предоставления услуг по передаче метеорологических данных.

Новости Мира •   •  9503 просмотра
Китай запустил в космос четыре метеорологических спутника

Черноморский пакт по разминированию

Болгария, Румыния и Турция намерены подписать в Стамбуле совместное соглашение о разминировании Черного моря с целью повышения безопасности судоходства из-за рисков, связанных с войной в Украине.

Война •   •  12778 просмотра
Черноморский пакт по разминированию

Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия готовит запасной план помощи Украине на случай, если на саммите не будет одобрен пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.

Политика •   •  12624 просмотра
Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине

Сборная США в шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США обыграла Швецию и в шестой раз победила на молодежном чемпионате мира.

Спорт •   •  10785 просмотра
Сборная США в шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Россия призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения поставок оружия в Украину 22 января.

Политика •   •  22983 просмотра
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Госдеп США предлагает $10 млн вознаграждения за информацию о финансировании ХАМАСа

США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о финансировании Хамаса, нацелившись на финансовых посредников, связанных с Ираном, Турцией и Суданом.

Новости Мира •   •  20284 просмотра
Госдеп США предлагает $10 млн вознаграждения за информацию о финансировании ХАМАСа

Британия готовит секретное досье на Трампа в случае его переизбрания

Великобритания готовит досье на политику Трампа для потенциального влияния на переизбрание. Досье сосредотачивается на вопросах, связанных с Великобританией, таких как Украина, Ближний Восток, торговля.

Политика •   •  21843 просмотра
Британия готовит секретное досье на Трампа в случае его переизбрания

Бельгия назвала приоритетом на время председательства в ЕС поддержку Украины

Бельгия, во время своего председательства в ЕС, оказывает приоритетную поддержку Украине, имея целью завершить разработку плана финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.

Политика •   •  21179 просмотра
Бельгия назвала приоритетом на время председательства в ЕС поддержку Украины

Байден назвал Трампа страшной угрозой демократии

Байден называет Трампа угрозой для демократии, ссылаясь на его готовность подорвать ее ради власти.

Политика •   •  20053 просмотра
Байден назвал Трампа страшной угрозой демократии