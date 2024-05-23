Православная Церковь: Крестные родители имеют право отказаться от крещения

Православные верующие имеют право свободно выбирать, стать ли крестными родителями. Об этом сообщает Православная Церковь Украины, передает УНН.

Детали

Убеждения об обязанности быть крещеным в христианской вере далеки от правды, утверждают представители Православной Церкви. Отказ от крещения возможен, особенно если человек не чувствует готовности выполнять духовные обязанности перед Богом и ребенком.

Крестные родители несут большую ответственность перед Богом за духовное воспитание своего крестника. Это не просто формальная обязанность, но и миссия, которая предусматривает активную поддержку, учительство и молитву за ребенка на протяжении всей жизни.

Отказаться от крещения, как и выбрать это, должно быть обдуманным личным решением. Это не грех, такое право остается на осознанном выборе лица.

Православные священники призывают родителей выбирать крестных для своих детей с большой внимательностью и ответственностью. Это обеспечит избежание возможных недоразумений и разочарований в будущем.

Православная Церковь Украины напоминает, что крестными родителями могут быть только совершеннолетние православные христиане, которые осознают и принимают свои обязанности. Никаких церковных запретов на «перекрестное» кумовство не существует, однако существуют определенные традиции относительно брака между крестными родителями и их детьми. Все вопросы о подготовке крестных родителей к Таинству Крещения, а также их обязанности и молитвы, могут быть решены через консультацию со священниками Церкви.

6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки