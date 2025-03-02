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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Киев • УНН

 • 412315 просмотра

В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Подробное расписание питания по дням, список запрещенных и разрешенных продуктов для верующих УГКЦ и ПЦУ.

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Верующие Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и Православной церкви Украины (ПЦУ) активно готовятся к Пасхе, придерживаясь 40-дневного Великого поста.

В 2025 году Великий пост начнется 3 марта и продлится до 19 апреля, пишет УНН.

Пост имеет важное духовное значение в христианстве. Ограничение в еде способствует духовному очищению и внутреннему развитию. Это время для молитвы, покаяния и укрепления веры. Отказ от определенных продуктов символизирует уменьшение зависимости от материального и помогает сосредоточиться на духовных целях.

Ограничения в еде во время Великого поста

Самые строгие ограничения касаются продуктов животного происхождения. Во время поста запрещено употреблять:

  • мясо и мясные продукты: все виды мяса (говядина, свинина, баранина, курятина, индюшатина, дичь), а также колбасы, сосиски и мясные деликатесы. Нельзя использовать смалец и жиры животного происхождения;
    • молочные продукты: все виды молока (коровье, козье и т.д.), сыры, кисломолочные продукты, сметана, сливки, масло и мороженое;
      • яйца: все яйца, включая куриные, перепелиные и гусиные, а также блюда с их использованием;
        • рыба: хотя рыба считается постной пищей, ее потребление разрешено только в определенные дни - Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля). В Лазареву субботу (12 апреля) разрешается икра;
          • алкоголь: крепкие алкогольные напитки под запретом. В умеренных количествах допускается красное вино на праздники.

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            Разрешенные продукты в Великий пост

            • овощи: основа постного рациона, включая свежие (огурцы, помидоры, капуста) и вареные (картофель, свекла, морковь). Можно употреблять тушеные, запеченные и жареные овощи в разрешенные дни;
              • фрукты и ягоды: разрешено есть свежие фрукты (яблоки, груши, цитрусовые) и ягоды, а также замороженные и сушеные фрукты;
                • злаки и бобовые: разнообразные каши (гречневая, рисовая, овсяная), макароны без яиц, постный хлеб и бобовые (горох, фасоль, чечевица);
                  • грибы: свежие, сушеные и маринованные грибы могут входить в рацион;
                    • орехи и семечки: употребляйте в умеренных количествах;
                      • напитки: вода, травяные чаи, компоты без сахара и свежевыжатые соки.

                        Традиции питания в Великий пост

                        Неделя 1-я Великого поста (3 марта - 9 марта)

                        • понедельник, 3 марта (Чистый понедельник): Сухоядение. Полное воздержание от вареной пищи и масла. Разрешен только хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи. Желательно воздержаться от еды до вечера;
                          • вторник, 4 марта: Сухоядение. Аналогично Чистому понедельнику.;
                            • среда, 5 марта: Сухоядение;
                              • четверг, 6 марта: Сухоядение;
                                • пятница, 7 марта: Сухоядение;
                                  • суббота, 8 марта: Горячая пища с растительным маслом. Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы, рагу, постный борщ) с добавлением растительного масла. Разрешено вино (умеренно);
                                    • воскресенье, 9 марта (Торжество Православия): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

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                                      Неделя 2-я Великого поста (10 марта - 16 марта)

                                      - понедельник, 10 марта: Сухоядение;

                                      - вторник, 11 марта: Горячая пища без масла. Разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) без добавления масла;

                                      - среда, 12 марта: Сухоядение;

                                      - четверг, 13 марта: Горячая пища без масла;

                                      - пятница, 14 марта: Сухоядение;

                                      - суббота, 15 марта: Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно);

                                      - воскресенье, 16 марта (свт. Григория Паламы): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

                                      Неделя 3-я Великого поста (17 марта - 23 марта)

                                      - понедельник, 17 марта: Сухоядение;

                                      - вторник, 18 марта: Горячая еда без масла;

                                      - среда, 19 марта: Сухоядение;

                                      - четверг, 20 марта: Горячая пища без масла;

                                      - пятница, 21 марта: Сухоядение;

                                      - суббота, 22 марта: Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно);

                                      - воскресенье, 23 марта (Крестопоклонная): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

                                      Неделя 4-я Великого поста (24 марта - 30 марта)

                                      - понедельник, 24 марта: Сухоядение;

                                      - вторник, 25 марта: Горячая еда без масла;

                                      - среда, 26 марта: Сухоядение;

                                      - четверг, 27 марта: Горячая еда без масла;

                                      - пятница, 28 марта: Сухоядение;

                                      - суббота, 29 марта (свт.Иоанна Лествичника): Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно);

                                      - воскресенье, 30 марта (прп. Иоанна Лествичника): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

                                      Неделя 5-я Великого поста (31 марта - 6 апреля)

                                      - понедельник, 31 марта: Сухоядение;

                                      - вторник, 1 апреля: Горячая еда без масла;

                                      - среда, 2 апреля: Сухоядение;

                                      - четверг, 3 апреля: Горячая пища без масла;

                                      - пятница, 4 апреля (Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)): Горячая пища без масла. Обычно в Субботу Акафиста разрешается масло, но поскольку это 5-я пятница Великого поста, то сухоядение;

                                      - суббота, 5 апреля (Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)): Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно);

                                      - воскресенье, 6 апреля (прп. Марии Египетской): Горячая пища с маслом. Аналогично субботе.

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                                      Неделя 6-я Великого поста (7 апреля - 13 апреля)

                                      - понедельник, 7 апреля: Горячая пища без масла. Обычно в Благовещение пост ослабляется для рыбы, но если Благовещение приходится на понедельник, то разрешена горячая пища без масла, а рыба - на Благовещение;

                                      - вторник, 8 апреля: Горячая еда без масла;

                                      - среда, 9 апреля: Сухоядение;

                                      - четверг, 10 апреля: Горячая пища без масла;

                                      - пятница, 11 апреля: Сухоядение;

                                      - суббота, 12 апреля (Лазарева суббота): Горячая пища с растительным маслом. Разрешена рыбная икра. Разрешено вино (умеренно). Рыба - не разрешена, только икра;

                                      - воскресенье, 13 апреля (Вербное воскресенье - Вход Господень в Иерусалим): Рыба (запеченная, уха, рыбные пироги и т.д.). Разрешена горячая пища с маслом и вино (умеренно).

                                      Страстная неделя (14 апреля - 19 апреля) - самый строгий пост

                                      - понедельник, 14 апреля (Великий Понедельник): Сухоядение;

                                      - вторник, 15 апреля (Великий Вторник): Сухоядение;

                                      - среда, 16 апреля (Великая Среда): Сухоядение;

                                      - четверг, 17 апреля (Великий Четверг - Чистый Четверг): Горячая пища с маслом. Разрешено вино (умеренно);

                                      - пятница, 18 апреля (Великая Пятница - Страстная Пятница): Полное воздержание от пищи (или сухоядение для немощных). Для тех, кто не может полностью воздержаться от пищи, разрешается сухоядение. Желательно воздержаться от пищи до вынесения Плащаницы (обычно после вечерни);

                                      - суббота, 19 апреля (Великая Суббота): Сухоядение. Если есть силы, желательно воздержаться от еды до начала Пасхальной службы. Если нет - сухоядение;

                                      - Пасха, 20 апреля: Разговение. Окончание Великого поста. Разрешается вся пища.

                                      Юлия Гаврилюк

                                      Юлия Гаврилюк

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