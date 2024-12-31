Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников
Киев • УНН
Полный перечень церковных праздников, постов и поминальных дней на 2025 год. Пасху будут отмечать 20 апреля вместе с католиками и протестантами.
УНН собрал для вас ключевые церковные даты на 2025 год, включая праздничные события, посты, всеядные недели и поминальные дни. Этот материал станет полезным ориентиром для верующих, помогая лучше планировать важные религиозные обряды и традиции в течение года.
Непереходные праздники:
- 6 января - Богоявление или Крещение Господне
- 2 февраля - Сретение Господне
- 25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы
- 6 августа - Преображение Господне
- 15 августа - Успение Богородицы
- 8 сентября - Рождество Богородицы
- 14 сентября - Воздвижение Господня Креста Господня
- 21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы
- 25 декабря - Рождество Христово
Когда Пасха?
В этом году католики, православные и протестанты будут отмечать Светлое Христово Воскресение вместе - 20 апреля.
Переходные праздники
13 апреля - Вход Господень в Иерусалим, или как говорят в народе Вербное Воскресенье. Это последнее воскресенье перед Пасхой, когда Иисус въехал на осле в Иерусалим и был радостно встречен горожанами.
29 мая - Вознесение Господне. Это упоминание о том, как Иисус Христос вознесся на небо на 40-й день после своего воскресения.
8 июня - День святой Троицы, День Сошествия Святого Духа, Пятидесятница или Зеленые праздники. Отмечается на 50-й день после пасхи и напоминает о том, как Бог единственный раз явился людям во всех трех своих ипостасях.
Посты и всеядные недели
Однодневные посты:
- 5 января - Крещенский Сочельник (Надвечерье Богоявления)
- 29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 14 сентября - Воздвижение Креста Господня
Многодневные посты:
- 3 марта - 19 апреля - Великий пост
- 16 июня - 11 июля - Петров пост
- 1 - 14 августа - Успенский пост
- 15 ноября - 24 декабря - Рождественский пост
Всеядные недели:
- 25 декабря - 4 января - Святки
- 10 - 16 февраля - Неделя Мытаря и Фарисея
- 24 февраля - 2 марта - Масленица (Сырная неделя)
- 20 - 26 апреля - Пасхальная (Светлая неделя)
- 9 - 15 июня - Троицкая неделя
Поминальные родительские дни:
- 22 февраля - Вселенская родительская суббота (мясопустная)
- 15 марта - Суббота второй недели Великого поста
- 22 марта - Суббота третьей недели Великого поста
- 29 марта - Суббота четвертой недели Великого поста
- 29 апреля - Радоница
- 9 мая - Поминовение умерших воинов
- 7 июня - Троицкая родительская суббота
- 1 ноября - Дмитриевская родительская суббота