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Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Киев  •  УНН

 • 28426 просмотра

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Полный перечень церковных праздников, постов и поминальных дней на 2025 год. Пасху будут отмечать 20 апреля вместе с католиками и протестантами.

УНН собрал для вас ключевые церковные даты на 2025 год, включая праздничные события, посты, всеядные недели и поминальные дни. Этот материал станет полезным ориентиром для верующих, помогая лучше планировать важные религиозные обряды и традиции в течение года.

Непереходные праздники:

- 6 января - Богоявление или Крещение Господне

- 2 февраля - Сретение Господне

- 25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы

- 6 августа - Преображение Господне

- 15 августа - Успение Богородицы

- 8 сентября - Рождество Богородицы

- 14 сентября - Воздвижение Господня Креста Господня

- 21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы

- 25 декабря - Рождество Христово

Когда Пасха?

В этом году католики, православные и протестанты будут отмечать Светлое Христово Воскресение вместе - 20 апреля.

Переходные праздники

13 апреля - Вход Господень в Иерусалим, или как говорят в народе Вербное Воскресенье. Это последнее воскресенье перед Пасхой, когда Иисус въехал на осле в Иерусалим и был радостно встречен горожанами.

29 мая - Вознесение Господне. Это упоминание о том, как Иисус Христос вознесся на небо на 40-й день после своего воскресения.

8 июня - День святой Троицы, День Сошествия Святого Духа, Пятидесятница или Зеленые праздники. Отмечается на 50-й день после пасхи и напоминает о том, как Бог единственный раз явился людям во всех трех своих ипостасях.

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Посты и всеядные недели

Однодневные посты:

- 5 января - Крещенский Сочельник (Надвечерье Богоявления)

- 29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи

- 14 сентября - Воздвижение Креста Господня

Многодневные посты:

- 3 марта - 19 апреля - Великий пост

- 16 июня - 11 июля - Петров пост

- 1 - 14 августа - Успенский пост

- 15 ноября - 24 декабря - Рождественский пост

Всеядные недели:

- 25 декабря - 4 января - Святки

- 10 - 16 февраля - Неделя Мытаря и Фарисея

- 24 февраля - 2 марта - Масленица (Сырная неделя)

- 20 - 26 апреля - Пасхальная (Светлая неделя)

- 9 - 15 июня - Троицкая неделя

Поминальные родительские дни:

- 22 февраля - Вселенская родительская суббота (мясопустная)

- 15 марта - Суббота второй недели Великого поста

- 22 марта - Суббота третьей недели Великого поста

- 29 марта - Суббота четвертой недели Великого поста

- 29 апреля - Радоница

- 9 мая - Поминовение умерших воинов

- 7 июня - Троицкая родительская суббота

- 1 ноября - Дмитриевская родительская суббота

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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