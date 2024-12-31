Православний календар на 2025 рік: дати великих свят

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Повний перелік церковних свят, постів та поминальних днів на 2025 рік. Великдень відзначатимуть 20 квітня разом із католиками та протестантами.

УНН зібрав для вас ключові церковні дати на 2025 рік, включаючи святкові події, пости, всеїдні тижні та поминальні дні. Цей матеріал стане корисним орієнтиром для вірян, допомагаючи краще планувати важливі релігійні обряди та традиції упродовж року.

Неперехідні свята:

- 6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє

- 2 лютого – Стрітення Господнє

- 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці

- 6 серпня – Преображення Господнє

- 15 серпня – Успіння Богородиці

- 8 вересня – Різдво Богородиці

- 14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста

- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці

- 25 грудня – Різдво Христове

Коли Великдень?

Цьогоріч католики, православні та протестанти відзначатимуть Світле Христове Воскресіння разом — 20 квітня.

Перехідні свята

13 квітня – Вхід Господній в Єрусалим, або як кажуть в народі Вербна Неділя. Це остання неділя перед Великоднем, коли Ісус в’їхав на ослі в Єрусалим та був радо зустрітий містянами.

29 травня – Вознесіння Господнє. Це згадка про те, як Ісус Христос вознісся на небо на 40-й день після свого воскресіння.

8 червня – День святої Трійці, День Зіслання Святого Духа, П'ятдесятниця або Зелені свята. Відзначається на 50-й день після пасхи та нагадує про те, як Бог єдиний раз з’явився людям у всіх трьох своїх іпостасях.

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Пости та всеїдні тижні

Одноденні пости:

- 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення)

- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі

- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього

Багатоденні пости:

- 3 березня – 19 квітня – Великий піст

- 16 червня – 11 липня – Петрів піст

- 1 – 14 серпня – Успенський піст

- 15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст

Всеїдні тижні:

- 25 грудня – 4 січня – Святки

- 10 – 16 лютого – Тиждень Митаря та Фарисея

- 24 лютого – 2 березня – Масниця (Сирний тиждень)

- 20 – 26 квітня – Великодній (Світлий тиждень)

- 9 – 15 червня – Троїцький тиждень

Поминальні батьківські дні:

- 22 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна)

- 15 березня – Субота другого тижня Великого посту

- 22 березня – Субота третього тижня Великого посту

- 29 березня – Субота четвертого тижня Великого посту

- 29 квітня – Радониця

- 9 травня – Поминання померлих воїнів

- 7 червня – Троїцька батьківська субота

- 1 листопада – Дмитрівська батьківська субота

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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