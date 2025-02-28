Всесвітній день кравців, День зубної феї та початок Радаману: що ще відзначають 28 лютого

Сьогодні, 28 лютого, відзначається Всесвітній день кравці — свято присвячене майстрам, які створюють та ремонтують одяг, допомагаючи людям виглядати стильно та впевнено, пише УНН.

Всесвітній день кравців відзначається щороку 28 лютого. Ця дата обрана невипадково — саме 28 лютого народився Вільям Хоу (1819–1867), американський винахідник, який створив першу практичну швейну машинку. Його розробка стала революційною для текстильної промисловості та значно спростила працю кравців у всьому світі.

Кравці — це справжні митці у світі моди. Вони не просто зшивають тканину, а створюють індивідуальний стиль, враховуючи особливості фігури, модні тенденції та побажання клієнтів. У минулі століття кравці працювали лише для знаті, а сьогодні вони шиють для всіх, від відомих дизайнерських будинків до невеличких ательє.

У Всесвітній день кравців відзначають вклад цієї професії у суспільство. В ательє та модних будинках можуть влаштовувати відкриті майстер-класи, виставки ексклюзивних виробів та зустрічі з дизайнерами.

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28 лютого також відзначають День зубної феї. Це свято присвячене казковому персонажу, який приносить дітям подарунки в обмін на випалі молочні зуби.

Зубна фея — один із найулюбленіших дитячих міфів, який допомагає малечі без страху сприймати зміну зубів.

Перші згадки про "зубну" традицію можна знайти у скандинавській традиції: дітям платили за втрачені зуби, вірячи, що це принесе їм удачу в бою. У Франції у XVIII столітті з’явилася казка "La Bonne Petite Souris", де мишка обмінювала випалі зуби на монети або подарунки – історія, що нагадує сучасну зубну фею.

В Америці образ зубної феї почав формуватися на початку XX століття. Перша письмова згадка з’явилася в газеті Chicago Tribune у 1908 році, а у 1927-му Естер Уоткінс Арнольд популяризувала цей міф у п’єсі "Зубна фея". Відтоді персонаж став невід’ємною частиною дитячих традицій у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та інших країнах.

Свято є чудовою нагодою розповісти дітям про важливість догляду за зубами, організувати тематичні ігри чи почитати казки про зубну фею. У деяких країнах цей день використовують стоматологи, щоб популяризувати гігієну ротової порожнини серед малечі.

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День працівників патрульно-постової служби України відзначається щорічно 28 лютого. Це професійне свято було встановлено у 2010 році на знак визнання важливої ролі патрульно-постової служби у забезпеченні громадського порядку та безпеки.

Патрульно-постова служба в Україні була створена у 2006 році відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ. Основними обов’язками працівників цієї служби є підтримка правопорядку в громадських місцях, припинення протиправних дій, участь у розкритті та профілактиці злочинів, а також взаємодія з населенням.

У цей день прийнято вітати працівників патрульно-постової служби, висловлюючи їм подяку за їхню віддану працю та внесок у забезпечення безпеки громадян.

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28 лютого світ відзначає Всесвітній день без Facebook — ініціативу, спрямовану на боротьбу з цифровою залежністю та переосмисленням нашого використання соціальних мереж. Для багатьох з нас ця платформа стала невід’ємною частиною повсякденного життя. Від перегляду новин до спілкування з друзями та знайомими — Facebook вже не лише соцмережа, а й платформа для взаємодії, яка займає значну частину нашого часу.