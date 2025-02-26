В Україні переважно без опадів, до 5° тепла: синоптики дали прогноз на 26 лютого
Київ • УНН
В Україні 26 лютого очікується переважно безхмарна погода без опадів, температура від -17° до +10°. На сході країни залишається найхолодніше, тоді як на заході прогнозується суттєве потепління.
В Україні у середу, 26 лютого, погоду без опадів у більшості регіонів ще зумовлюватиме область високого атмосферного тиску. Про це повідомляє "Укргідрометцентр", пише УНН.
26 лютого погоду без опадів у більшості областей ще зумовлюватиме область високого атмосферного тиску. Холодне повітря відходитиме на схід, тому там чекаємо найпрохолоднішу погоду, на решті території вночі мороз дещо послабшає, відчутніше на заході країни,
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Синоптики зазначають, що для цієї пори за малохмарної погоди характерний значний добовий хід температури, тому максимальна температура вдень легко переходить на плюсові температури, на крайньому заході очікуємо її підвищення.
У східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень 3-8° морозу. На решті території невелика хмарність, без опадів; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вночі 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла.
На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
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