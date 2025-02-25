Українців попередили про небезпеку падіння бурульок: як вберегтися від травм

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126953 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185778 перегляди

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15 березня, 13:22 • 149746 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140472 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118262 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Через потепління на дахах та деревах утворюються небезпечні бурульки та скупчення снігу. Патрульна поліція надала рекомендації щодо безпеки та поведінки під час відлиги.

У результаті потепління на дахах будівель, на деревах з'являються бурульки. Відповідно, є небезпека травмування через їх падіння, а також снігу. Про це повідомила Патрульна поліція, передає УНН.

Правоохоронці дають наступні поради:

  • проходячи повз будинки або біля дерев, треба переконатися, що сніг та бурульки на них відсутні;
    • якщо чути підозрілий шум над головою, треба притиснуться до стіни, сховатись під піддашком;
      • треба подбати про безпеку дітей, не гуляти з ними в місцях, де можуть впасти бурульки чи сніг;
        • не залишайте автомобіль у місцях, де є загроза падіння снігу та льоду.

          Що кажуть синоптики

          Прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2025 року, за даними Гідрометцентра, такий: середня місячна температура повітря передбачається 1-7 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 22-42 мм (в Карпатах місцями 50-74 мм), що менше за норму.

          Морози в Україні послабшають: прогноз погоди на понеділок24.02.25, 07:17 • 94354 перегляди

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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