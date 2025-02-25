Українців попередили про небезпеку падіння бурульок: як вберегтися від травм
Київ • УНН
Через потепління на дахах та деревах утворюються небезпечні бурульки та скупчення снігу. Патрульна поліція надала рекомендації щодо безпеки та поведінки під час відлиги.
У результаті потепління на дахах будівель, на деревах з'являються бурульки. Відповідно, є небезпека травмування через їх падіння, а також снігу. Про це повідомила Патрульна поліція, передає УНН.
Правоохоронці дають наступні поради:
- проходячи повз будинки або біля дерев, треба переконатися, що сніг та бурульки на них відсутні;
- якщо чути підозрілий шум над головою, треба притиснуться до стіни, сховатись під піддашком;
- треба подбати про безпеку дітей, не гуляти з ними в місцях, де можуть впасти бурульки чи сніг;
- не залишайте автомобіль у місцях, де є загроза падіння снігу та льоду.
Що кажуть синоптики
Прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2025 року, за даними Гідрометцентра, такий: середня місячна температура повітря передбачається 1-7 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 22-42 мм (в Карпатах місцями 50-74 мм), що менше за норму.
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