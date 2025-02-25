Українців попередили про небезпеку падіння бурульок: як вберегтися від травм

У результаті потепління на дахах будівель, на деревах з'являються бурульки. Відповідно, є небезпека травмування через їх падіння, а також снігу. Про це повідомила Патрульна поліція, передає УНН.

Правоохоронці дають наступні поради:

проходячи повз будинки або біля дерев, треба переконатися, що сніг та бурульки на них відсутні;

якщо чути підозрілий шум над головою, треба притиснуться до стіни, сховатись під піддашком;

треба подбати про безпеку дітей, не гуляти з ними в місцях, де можуть впасти бурульки чи сніг;

не залишайте автомобіль у місцях, де є загроза падіння снігу та льоду.

Що кажуть синоптики

Прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2025 року, за даними Гідрометцентра, такий: середня місячна температура повітря передбачається 1-7 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 22-42 мм (в Карпатах місцями 50-74 мм), що менше за норму.

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