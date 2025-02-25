Украинцев предупредили об опасности падения сосулек: как уберечься от травм
Киев • УНН
Из-за потепления на крышах и деревьях образуются опасные сосульки и скопления снега. Патрульная полиция предоставила рекомендации по безопасности и поведению во время оттепели.
В результате потепления на крышах зданий, на деревьях появляются сосульки. Соответственно, есть опасность травмирования из-за их падения, а также снега. Об этом сообщила Патрульная полиция, передает УНН.
Правоохранители дают следующие советы:
- проходя мимо домов или возле деревьев, надо убедиться, что снег и сосульки на них отсутствуют;
- если слышен подозрительный шум над головой, надо прижаться к стене, спрятаться под навесом;
- надо позаботиться о безопасности детей, не гулять с ними в местах, где могут упасть сосульки или снег;
- не оставляйте автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и льда.
Что говорят синоптики
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