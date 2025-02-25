Украинцев предупредили об опасности падения сосулек: как уберечься от травм

В результате потепления на крышах зданий, на деревьях появляются сосульки. Соответственно, есть опасность травмирования из-за их падения, а также снега. Об этом сообщила Патрульная полиция, передает УНН.

Правоохранители дают следующие советы:

проходя мимо домов или возле деревьев, надо убедиться, что снег и сосульки на них отсутствуют;

если слышен подозрительный шум над головой, надо прижаться к стене, спрятаться под навесом;

надо позаботиться о безопасности детей, не гулять с ними в местах, где могут упасть сосульки или снег;

не оставляйте автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и льда.

Что говорят синоптики

Прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в марте 2025 года, по данным Гидрометцентра, таков: средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 22-42 мм (в Карпатах местами 50-74 мм), что меньше нормы.

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