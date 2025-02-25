Украинцев предупредили об опасности падения сосулек: как уберечься от травм

ukenru
В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
17:37 • 312 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
16:37 • 25049 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
16:22 • 29954 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
15:51 • 39801 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
15:30 • 44299 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 104131 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
25 февраля, 10:03 • 107204 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
25 февраля, 09:33 • 107013 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
25 февраля, 09:27 • 106295 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
25 февраля, 06:30 • 110424 просмотра

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

25 февраля, 07:49 • 113869 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 108482 просмотра
В Киеве во время атаки рф упали обломки российского дрона: какие последствия

В Киеве во время атаки рф упали обломки российского дрона: какие последствия

25 февраля, 08:15 • 37645 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 104240 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

12:49 • 56872 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 133423 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 188095 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 266978 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 270471 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 244911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

12:49 • 56872 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 104240 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 108482 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 132792 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 146625 просмотра
Актуальное
Украинцев предупредили об опасности падения сосулек: как уберечься от травм

Украинцев предупредили об опасности падения сосулек: как уберечься от травм

Киев  •  УНН

 • 5297 просмотра

Read in English

Из-за потепления на крышах и деревьях образуются опасные сосульки и скопления снега. Патрульная полиция предоставила рекомендации по безопасности и поведению во время оттепели.

В результате потепления на крышах зданий, на деревьях появляются сосульки. Соответственно, есть опасность травмирования из-за их падения, а также снега. Об этом сообщила Патрульная полиция, передает УНН.

Правоохранители дают следующие советы:

  • проходя мимо домов или возле деревьев, надо убедиться, что снег и сосульки на них отсутствуют;
  • если слышен подозрительный шум над головой, надо прижаться к стене, спрятаться под навесом;
  • надо позаботиться о безопасности детей, не гулять с ними в местах, где могут упасть сосульки или снег;
  • не оставляйте автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и льда.

Что говорят синоптики

Прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в марте 2025 года, по данным Гидрометцентра, таков: средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 22-42 мм (в Карпатах местами 50-74 мм), что меньше нормы.

Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник24.02.25, 07:17 • 93680 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЛайфхак
karpatskie-goriКарпатские горы
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы