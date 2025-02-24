Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник

В Украине в понедельник, 24 февраля, морозы несколько ослабнут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь днем в восточных областях местами ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем от -1° до +6°. На западе ожидается от 2 до 6 градусов тепла, в остальных областях от 3 мороза до 2 градусов тепла. В восточной части страны днем столбик термометра не поднимется выше -3-7 градусов.

В Киеве и области будет сухо и солнечно. Дневная температура составит 0-2 градуса мороза.

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