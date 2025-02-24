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Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник

Киев  •  УНН

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В Украине 24 февраля ожидается ослабление морозов и преимущественно сухая погода. Температура ночью от -3 до -16, днем от -7 до +6 градусов, на дорогах местами гололедица.

В Украине в понедельник, 24 февраля, морозы несколько ослабнут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь днем в восточных областях местами ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем от -1° до +6°. На западе ожидается от 2 до 6 градусов тепла, в остальных областях от 3 мороза до 2 градусов тепла. В восточной части страны днем столбик термометра не поднимется выше -3-7 градусов.

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В Киеве и области будет сухо и солнечно. Дневная температура составит 0-2 градуса мороза.

Масленица, Национальный день молитвы, Всемирный день бармена: что еще отмечают 24 февраля24.02.25, 06:30 • 13103 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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