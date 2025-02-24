Морози в Україні послабшають: прогноз погоди на понеділок
Київ • УНН
В Україні 24 лютого очікується послаблення морозів та переважно суха погода. Температура вночі від -3 до -16, вдень від -7 до +6 градусів, на дорогах місцями ожеледиця.
В Україні у понеділок, 24 лютого, морози дещо послабшають. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Очікується невелика хмарність, без опадів, лише вдень у східних областях місцями очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень від -1° до +6°. На заході очікується від 2 до 6 градусів тепла, в інших областях від 3 морозу до 2 градусів тепла. У східній частині країни вдень стовпчик термометра не підніметься вище -3-7 градусів.
У Києві та області буде сухо та сонячно. Денна температура становитиме 0-2 градуси морозу.
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