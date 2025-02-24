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15 березня, 19:03 • 120328 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181404 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145950 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137807 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116827 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107625 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102938 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140647 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Морози в Україні послабшають: прогноз погоди на понеділок

Морози в Україні послабшають: прогноз погоди на понеділок

Київ • УНН

 • 94353 перегляди

В Україні 24 лютого очікується послаблення морозів та переважно суха погода. Температура вночі від -3 до -16, вдень від -7 до +6 градусів, на дорогах місцями ожеледиця.

В Україні у понеділок, 24 лютого, морози дещо послабшають. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Очікується невелика хмарність, без опадів, лише вдень у східних областях місцями очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень від -1° до +6°. На заході очікується від 2 до 6 градусів тепла, в інших областях від 3 морозу до 2 градусів тепла. У східній частині країни вдень стовпчик термометра не підніметься вище -3-7 градусів.

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У Києві та області буде сухо та сонячно. Денна температура становитиме 0-2 градуси морозу.

Масниця, Національний день молитви, Всесвітній день бармена: що ще відзначають 24 лютого24.02.25, 06:30 • 33772 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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