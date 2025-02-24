Морози в Україні послабшають: прогноз погоди на понеділок

В Україні у понеділок, 24 лютого, морози дещо послабшають. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Очікується невелика хмарність, без опадів, лише вдень у східних областях місцями очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень від -1° до +6°. На заході очікується від 2 до 6 градусів тепла, в інших областях від 3 морозу до 2 градусів тепла. У східній частині країни вдень стовпчик термометра не підніметься вище -3-7 градусів.

У Києві та області буде сухо та сонячно. Денна температура становитиме 0-2 градуси морозу.

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