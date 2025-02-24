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15 березня, 19:03 • 120158 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180908 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145668 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137533 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116658 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107547 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102897 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140412 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

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Масниця, Національний день молитви, Всесвітній день бармена: що ще відзначають 24 лютого

Масниця, Національний день молитви, Всесвітній день бармена: що ще відзначають 24 лютого

Київ • УНН

 • 33772 перегляди

24 лютого українці святкують Масницю, традиційне свято проводів зими, та Національний день молитви. Також у світі відзначають День бармена та День інформаційної архітектури.

Сьогодні, 24 лютого, відзначають Масницю — традиційне свято, що символізує прощання з зимою і зустріч з весною, пише УНН.

24 лютого в Україні відзначають Масницю. Це свято має глибоке коріння в українських традиціях, що відображає зв’язок з природними циклами і святкуванням весняного рівнодення. Свято, яке спочатку було приурочене до дня рівнодення, мало на меті провести зиму і зустріти весну. Проте з прийняттям християнства святкування було перенесене на останній тиждень перед Великим постом.

Підготовка до Масляної була важливим етапом, бо всі прибирали оселі, робили важку роботу, щоб очиститися і розпочати святкування без турбот. Крім того, цей тиждень був часом для очищення душі: люди просили вибачення у тих, кому могли завдати шкоди, а також поминали предків.

Під час Масниці українці готують та їдять млинці, які символізують сонце, що повертається з весною. Святкування триває цілий тиждень, а кожен день має свої особливості: від веселих гулянь і катання на санчатах до традиційних обрядів і зустрічі з родиною.

Масниця-2025: як святкувати та які смаколики готувати19.02.25, 09:13 • 225306 переглядiв

24 лютого, в річницю початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, відзначається Національний день молитви.

12 лютого 2025 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт, який пропонує відзначати цей день.

Відповідно до закону, в цей день Верховна Рада проводитиме спеціальне засідання, яке починатиметься з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

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Також, згідно з законом, Кабінет Міністрів має розробити план заходів для відзначення Національного дня молитви, а місцеві адміністрації повинні організувати різні акції, зокрема загальноукраїнську акцію "Запали свічку".

Це свято має на меті згуртувати українців, підтримати духовну єдність та пам’ять про події, що змінили країну.

Рада встановила Національний день молитви12.02.25, 12:46 • 114250 переглядiв

Всесвітній День інформаційної архітектури відзначається 24 лютого з 2012 року. Це свято було засноване за підтримки Інституту інформаційної архітектури та Річарда Вурмана, який також є одним з ініціаторів урочистості. Кожного року цей день святкують професіонали в галузі інформаційної архітектури по всьому світу.

Інформаційна архітектура пов’язана з ІТ-сферою і стосується структурування та організації даних у графічній формі, що базується на інформаційних технологіях. Вона охоплює розробку навігаційних систем для вебсайтів, мобільних додатків та інших цифрових продуктів, щоб забезпечити зручний доступ до інформації для користувачів.

Новий ШІ Grok AI Маска назвав Трампа і свого творця гідними смертної кари: xAI проводить розслідування23.02.25, 09:38 • 35394 перегляди

Всесвітній день бармена святкується щорічно 24 лютого і є важливим святом, яке відзначає професіоналізм, творчість і майстерність барменів по всьому світу.

Історія барменів тягнеться від стародавніх корчмарів в Римі та Греції до сучасних міксологів, які створюють інноваційні коктейлі в сучасних барах. Роль бармена значно змінилася з часів давнини, але одна річ залишилася незмінною — це важлива частина індустрії гостинності, яка допомагає створити незабутню атмосферу для гостей.

Цей день — чудова нагода для того, щоб подякувати барменам за їхню креативність, професіоналізм та відданість своєму ремеслу. Традиційно його святкують спеціальними заходами в барах, де організовують майстер-класи, дегустації коктейлів і конкурси серед барменів.

Європейські винороби адаптуються до зміни споживчих звичок: про що йдеться12.02.25, 09:23 • 40798 переглядiв

Православні християни та греко-католики в цей день відзначають важливе церковне свято, яке присвячене першому і другому знаходженню голови святого Іоанна Предтечі.

Святий Іоанн Хреститель, який також відомий як Іоанн Предтеча, мав велике значення в християнській історії. Він присвятив своє життя служінню, проповідуванню і підготовці до приходу Ісуса Христа.

Існує три основних випадки знаходження голови святого Іоанна в історії церкви: перше — у IV столітті, друге — у V столітті, і третє — більш пізніше, коли голова святого була перенесена до Константинополя. Цього дня християни вшановують пам’ять святого Іоанна Предтечі і його місце в історії християнства як одного з найважливіших пророків.

За новим церковним календарем, 24 лютого іменини святкують Іван, Іларіон.

У церкві в Італії знайшли фреску з незвичайним ісламським елементом02.02.25, 19:54 • 111781 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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