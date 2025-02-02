У церкві в Італії знайшли фреску з незвичайним ісламським елементом
Київ • УНН
У Феррарі виявили фреску 13 століття, що показує християнський вівтар, накритий ісламською завісою. Знахідка свідчить про використання ісламського текстилю в середньовічних християнських церквах.
Християнські церкви в середні віки, можливо, використовували ісламські вишивки для покриття головних вівтарів. Це підтверджує фреска 13-го століття, повторно відкрита у Феррарі, Італія.
Передає УНН із посиланням на 30science та The Burlington Magazine.
Команда експертів-археологів під керівництвом Федеріки Гіганте проаналізувала фреску 13-го століття, виявлену у Феррарі, в бенедиктинському монастирі Сан-Антоніо в Полезіне, Італія. Як виявилося, на ній зображено вівтар, закритий ісламською завісою - це справжнє відкриття, яке, за словами фахівців, ставить ісламське мистецтво в центр середньовічного християнства.
Автори припускають, що ця 700-річна фреска є єдиною у своєму роді, яка збереглася, пропонуючи цінні докази маловідомої християнської практики.
Яскраво забарвлений оригінальний намет, вкритий коштовностями, міг бути дипломатичним подарунком від мусульманського лідера або трофеєм, захопленим на полі бою.
Дослідження Джіганте, опубліковане сьогодні в журналі The Burlington Magazine, також свідчить про те, що Папа Інокентій IV, який подарував кілька дорогоцінних тканин церкві бенедиктинського монастиря Сан-Антоніо в Полезіне, Феррара, де була написана фреска, може подарували саме такий намет.
Ісламський текстиль асоціювався зі Святою Землею, звідки паломники та хрестоносці привозили найцінніші ісламські тканини. Вони вважали, що мистецька спадкоємність існувала з часів Христа, тому їх використання в християнському контексті було більш ніж виправданим. Християни в середньовічній Європі захоплювалися ісламським мистецтвом, не усвідомлюючи цього повністю
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