В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

Христианские церкви в средние века, возможно, использовали исламские вышивки для покрытия главных алтарей. Это подтверждает фреска 13-го века, повторно открытая в Ферраре, Италия.

Передает УНН со ссылкой на 30science и The Burlington Magazine.

Команда экспертов-археологов под руководством Федерики Гиганте проанализировала фреску 13-го века, обнаруженную в Ферраре, в бенедиктинском монастыре Сан-Антонио в Полезине, Италия. Как оказалось, на ней изображен алтарь, закрытый исламским занавесом - это настоящее открытие, которое, по словам специалистов, ставит исламское искусство в центр средневекового христианства.

Авторы предполагают, что эта 700-летняя фреска является единственной в своем роде, которая сохранилась, предлагая ценные доказательства малоизвестной христианской практики.

Ярко окрашенный оригинальный шатер, покрытый драгоценностями, мог быть дипломатическим подарком от мусульманского лидера или трофеем, захваченным на поле боя.

Исследование Джиганте, опубликованное сегодня в журнале The Burlington Magazine, также свидетельствует о том, что Папа Иннокентий IV, подаривший несколько драгоценных тканей церкви бенедиктинского монастыря Сан-Антонио в Полезине, Феррара, где была написана фреска, может подарили именно такой шатер.

Исламский текстиль ассоциировался со Святой Землей, откуда паломники и крестоносцы привозили ценные исламские ткани. Они считали, что художественная преемственность существовала со времен Христа, поэтому их использование в христианском контексте было более чем оправданным. Христиане в средневековой Европе восхищались исламским искусством, не осознавая этого полностью