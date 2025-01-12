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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Археологи нашли золотые монеты, на которых изображен незаконный император Римской империи

Археологи нашли золотые монеты, на которых изображен незаконный император Римской империи

Киев  •  УНН

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Археологи обнаружили клад из 141 римской золотой монеты возрастом 1700 лет возле фундамента римского форта. Среди находок - три редкие монеты с изображением узурпатора Евгения, который правил всего два года.

Археологи обнаружили в Люксембурге клад римских золотых монет возрастом 1700 лет, который был помещен возле фундамента небольшого римского форта, похожего на башню. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, команда раскопала 141 золотую монету, отчеканенную между 364 и 408 годами н.э. в Хольцтуме, деревне на севере страны. На монетах изображены портреты восьми императоров, но на трех монетах изображен неожиданный правитель: Евгения, нелегитимного императора Западной Римской империи, который правил всего два года (с 392 по 394 год).

Отмечается, что узурпатор, учитель риторики и придворный чиновник, был провозглашен императором Запада могущественным военным офицером через несколько месяцев после того, как западный император Валентиниан II был найден повешенным при загадочных обстоятельствах. Однако Феодосий I, христианский император на Востоке, отказался признать Евгения и не одобрил его предполагаемую политику религиозной терпимости. Это привело к вооруженному конфликту и завершилось кровавым поражением и смертью Евгения в битве при Фригиде в сентябре 394 года. Монеты этого императора особенно редки, потому что время его правления было очень коротким.

Это большое археологическое открытие, поскольку крайне редко удается изучить целое древнее денежное месторождение в его археологическом контексте

- сообщили исследователи.

Интересно, что из-за своей исторической значимости находку держали в секрете почти четыре года, а раскопки под руководством INRA проводили с 2020 по 2024 год. Команда также столкнулась с опасными условиями, поскольку в этом районе было зарыто множество боеприпасов и взрывчатых веществ времен Второй мировой войны, что побудило Службу противоминной деятельности армии Люксембурга помочь с раскопками.

Отмечается, что золотые монеты - это солиды, термин, который происходит от латинского "solidus", что означает "твердый" - ссылка на их неизменно надежное содержание золота. Монеты, каждая из которых весит примерно 4,5 грамма, были введены в обращение в начале четвертого века в эпоху "поздней Римской империи". Солид оставался относительно стабильным на протяжении веков и распространился по всему средиземноморскому региону.

После независимого анализа, который учитывал "отличное состояние" монет и "наличие некоторых редких экземпляров", монеты были оценены в почти 322 000 долларов. Министр культуры Люксембурга Эрик Тилль сказал:

Все еще понадобится некоторое время для обработки раскопок и находок, но это, несомненно, расширит наши знания и понимание последнего века Римской империи на Западе,

- добавили исследователи.

Исследователи собираются провести дальнейший анализ сокровища и в конечном итоге опубликовать результаты в исследовательском журнале.

Напомним

Во Франкфурте обнаружили 1800-летний серебряный амулет с христианской надписью. Находка может изменить представление о распространении христианства в Европе, поскольку является на 50 лет старше предыдущих артефактов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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