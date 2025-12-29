Кабмин досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета Нафтогаза Игоря Шурмы
Киев • УНН
Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы. Ранее его уволили с должности заместителя Руководителя Офиса Президента.
Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Шурмы Ростислава Игоревича, как представителя государства
В сентябре 2024 года Президент Украины подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы с должности заместителя Руководителя Офиса Президента. Ранее сообщалось, что Шурма покинет пост на этой неделе из-за разногласий с международными партнерами.