18:48 • 210 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 1950 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 9452 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 12658 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 13238 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 16802 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 18387 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20243 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 36681 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 55444 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
Социальная сеть

Кабмин досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета Нафтогаза Игоря Шурмы

Киев

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы. Ранее его уволили с должности заместителя Руководителя Офиса Президента.

Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Шурмы Ростислава Игоревича, как представителя государства

- сообщил Мельничук.

Напомним

В сентябре 2024 года Президент Украины подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы с должности заместителя Руководителя Офиса Президента. Ранее сообщалось, что Шурма покинет пост на этой неделе из-за разногласий с международными партнерами.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Нафтогаз
Украина