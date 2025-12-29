Кабмін достроково припинив повноваження члена наглядової ради Нафтогазу Ігоря Шурми
Київ • УНН
Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми. Раніше його звільнили з посади заступника Керівника Офісу Президента.
Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарам Мельничук у Telegram, пише УНН.
Достроково припинено повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Шурми Ростислава Ігоровича, як представника держави
Зеленський доручив аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ: деталі22.11.25, 14:20 • 3850 переглядiв
Нагадаємо
У вересні 2024 року Президент України підписав указ про звільнення Ростислава Шурми з посади заступника Керівника Офісу Президента. Раніше повідомлялося, що Шурма покине посаду цього тижня через розбіжності з міжнародними партнерами.