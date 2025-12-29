$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
15:25 • 10294 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 11050 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
12:21 • 14645 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 16389 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 19491 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 36099 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 55097 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59479 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 52146 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Кабмін достроково припинив повноваження члена наглядової ради Нафтогазу Ігоря Шурми

Київ

Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми. Раніше його звільнили з посади заступника Керівника Офісу Президента.

Кабмін достроково припинив повноваження члена наглядової ради Нафтогазу Ігоря Шурми

Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарам Мельничук у Telegram, пише УНН.

Достроково припинено повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Шурми Ростислава Ігоровича, як представника держави 

- повідомив Мельничук.

Зеленський доручив аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ: деталі22.11.25, 14:20 • 3850 переглядiв

Нагадаємо

У вересні 2024 року Президент України підписав указ про звільнення Ростислава Шурми з посади заступника Керівника Офісу Президента. Раніше повідомлялося, що Шурма покине посаду цього тижня через розбіжності з міжнародними партнерами.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Нафтогаз України
Україна