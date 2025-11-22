Зеленський доручив аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ: деталі
Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних енергетичних та оборонних компаній. Він також ініціював перевірку АРМА та ФДМУ.
Президент України Володимир Зеленський анонсував аудит оборонної сфери та доручив ініціювати аудит АРМА та ФДМУ, а також повідомив про завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і ОПК України, про що повідомив у суботу у соцмережах за підсумками наради з Прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та урядовцями, пише УНН.
Обговорили з Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України. Заплановані вагомі рішення
Президент вказав, що "вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній – усіх відповідних фінансових операцій".
Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив Прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство
З його слів, "усі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам".
Також доручив Прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ
"Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України", - зазначив Зеленський.
Про МВФ
"Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки. Зберігаємо для України фінансову стабільність", - повідомив Зеленський.
