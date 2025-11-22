$42.150.00
Зеленський доручив аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ: деталі

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних енергетичних та оборонних компаній. Він також ініціював перевірку АРМА та ФДМУ.

Зеленський доручив аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ: деталі

Президент України Володимир Зеленський анонсував аудит оборонної сфери та доручив ініціювати аудит АРМА та ФДМУ, а також повідомив про завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і ОПК України, про що повідомив у суботу у соцмережах за підсумками наради з Прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та урядовцями, пише УНН.

Обговорили з Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України. Заплановані вагомі рішення

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що "вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній – усіх відповідних фінансових операцій".

В Україні стартував масштабний аудит енергетичних держпідприємств: першим перевіряють "Енергоатом" – Свириденко17.11.25, 17:20 • 2840 переглядiв

Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив Прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство

- повідомив Зеленський.

З його слів, "усі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам".

Також доручив Прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ

- вказав Президент.

"Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України", - зазначив Зеленський.

Кабмін оголосив позаплановий конкурс до наглядової ради Енергоатому18.11.25, 14:07 • 2835 переглядiв

Про МВФ

"Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки. Зберігаємо для України фінансову стабільність", - повідомив Зеленський.

Свириденко та місія МВФ обговорили нову програму фінансування: сподіваються на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня19.11.25, 16:40 • 2314 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Сергій Марченко
Володимир Зеленський
Україна