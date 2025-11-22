Зеленский поручил провести аудит оборонной сферы, АРМА и ФГИУ: детали
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит государственных энергетических и оборонных компаний. Он также инициировал проверку АРМА и ФГИУ.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит оборонной сферы и поручил инициировать аудит АРМА и ФГИУ, а также сообщил о задаче правительству, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и ОПК Украины, о чем сообщил в субботу в соцсетях по итогам совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко и чиновниками, пишет УНН.
Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы весомые решения
Президент указал, что "уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний – всех соответствующих финансовых операций".
В Украине стартовал масштабный аудит энергетических госпредприятий: первыми проверяют "Энергоатом" – Свириденко
Подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким. Поручил Премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество
По его словам, "все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам".
Также поручил Премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ
"Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины", - отметил Зеленский.
Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома
О МВФ
"Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и министр финансов Украины Сергей Марченко доложили о деталях консультаций с представителями международных финансовых институтов, работе с миссией МВФ. Обсудили подготовку к встречам с кредиторами и структурные маяки. Сохраняем для Украины финансовую стабильность", - сообщил Зеленский.
Свириденко и миссия МВФ обсудили новую программу финансирования: надеются на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря