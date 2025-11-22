$42.150.00
11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский поручил провести аудит оборонной сферы, АРМА и ФГИУ: детали

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит государственных энергетических и оборонных компаний. Он также инициировал проверку АРМА и ФГИУ.

Зеленский поручил провести аудит оборонной сферы, АРМА и ФГИУ: детали

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит оборонной сферы и поручил инициировать аудит АРМА и ФГИУ, а также сообщил о задаче правительству, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и ОПК Украины, о чем сообщил в субботу в соцсетях по итогам совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко и чиновниками, пишет УНН.

Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы весомые решения

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что "уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний – всех соответствующих финансовых операций".

В Украине стартовал масштабный аудит энергетических госпредприятий: первыми проверяют "Энергоатом" – Свириденко17.11.25, 17:20 • 2840 просмотров

Подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким. Поручил Премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество

- сообщил Зеленский.

По его словам, "все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам".

Также поручил Премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ

- указал Президент.

"Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины", - отметил Зеленский.

Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома18.11.25, 14:07 • 2835 просмотров

О МВФ

"Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и министр финансов Украины Сергей Марченко доложили о деталях консультаций с представителями международных финансовых институтов, работе с миссией МВФ. Обсудили подготовку к встречам с кредиторами и структурные маяки. Сохраняем для Украины финансовую стабильность", - сообщил Зеленский.

Свириденко и миссия МВФ обсудили новую программу финансирования: надеются на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря19.11.25, 16:40 • 2314 просмотров

Юлия Шрамко

