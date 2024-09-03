Зеленський звільнив заступника голови ОП Шурму
Київ • УНН
Президент України підписав указ про звільнення Ростислава Шурми з посади заступника Керівника Офісу Президента. Раніше повідомлялося, що Шурма покине посаду цього тижня через розбіжності з міжнародними партнерами.
Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника Керівника Офісу Президента України Ростислава Шурму, передає УНН.
"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі №603/2024.
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Сьогодні Верховна Рада мала розглянути питання звільнення кількох міністрів, але цього не сталося. За даними джерел УНН, планувалося розглянути питання звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.
Увечері у Верховну Раду надійшли заяви про відставку трьох міністрів. Йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюську та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Стрільця.
Також стало відомо, що заступник голови ОП Ростислав Шурма цього тижня покине свою посаду. На його місце ймовірно призначать міністра Олександра Камишіна, причиною звільнення називають розбіжності з міжнародними партнерами.
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