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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский уволил заместителя председателя ОП Шурму

Зеленский уволил заместителя председателя ОП Шурму

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 18:09  •  29195 просмотра

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Президент Украины подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы с должности заместителя Руководителя Офиса Президента. Ранее сообщалось, что Шурма покинет должность на этой неделе из-за разногласий с международными партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Ростислава Шурму, передает УНН.

«Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины», - говорится в указе №603/2024.

Ранее

Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос увольнения нескольких министров, но этого не произошло. По данным источников УНН, планировалось рассмотреть вопрос увольнения министра энергетики Германа Галущенко.

Вечером в Верховную Раду поступили заявления об отставке трех министров. Речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, министре юстиции Украины Денисе Малюське и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романе Стрельце.

Также стало известно, что заместитель главы ОП Ростислав Шурма на этой неделе покинет свою должность. На его место вероятно назначат министра Александра Камышина, причиной увольнения называют разногласия с международными партнерами.

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