Зеленский уволил заместителя председателя ОП Шурму

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Ростислава Шурму, передает УНН.

«Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины», - говорится в указе №603/2024.

Ранее

Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос увольнения нескольких министров, но этого не произошло. По данным источников УНН, планировалось рассмотреть вопрос увольнения министра энергетики Германа Галущенко.

Вечером в Верховную Раду поступили заявления об отставке трех министров. Речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, министре юстиции Украины Денисе Малюське и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романе Стрельце.

Также стало известно, что заместитель главы ОП Ростислав Шурма на этой неделе покинет свою должность. На его место вероятно назначат министра Александра Камышина, причиной увольнения называют разногласия с международными партнерами.

День звільнень: Арахамія заявив, що понад 50% Кабміну зазнає змін