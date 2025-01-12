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Археологи знайшли золоті монети, на яких зображено незаконного імператора Римської імперії

Археологи знайшли золоті монети, на яких зображено незаконного імператора Римської імперії

Київ • УНН

 • 81401 перегляди

Археологи виявили скарб із 141 римської золотої монети віком 1700 років біля фундаменту римського форту. Серед знахідок - три рідкісні монети із зображенням узурпатора Євгена, який правив лише два роки.

Археологи виявили в Люксембурзі скарб римських золотих монет віком 1700 років, який був поміщений біля фундаменту невеликого римського форту, схожого на вежу. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, команда розкопала 141 золоту монету, викарбувану між 364 і 408 роками н.е. в Хольцтумі, селі на півночі країни. На монетах зображено портрети восьми імператорів, але на трьох монетах зображено несподіваного правителя: Євгена, нелегітимного імператора Західної Римської імперії, який правив лише два роки (з 392 по 394 рік).

Зазначається, що узурпатора, вчителя риторики та придворного чиновника, проголосив імператором Заходу могутній військовий офіцер за кілька місяців після того, як західний імператор Валентиніан II був знайдений повішеним за загадкових обставин. Однак Феодосій I, християнський імператор на Сході, відмовився визнати Євгена і не схвалив його передбачувану політику релігійної терпимості. Це призвело до збройного конфлікту і завершилося кривавою поразкою і смертю Євгенія в битві при Фригіді у вересні 394 року. Монети цього імператора особливо рідкісні, тому що час його правління був дуже коротким.

Це велике археологічне відкриття, оскільки вкрай рідко вдається вивчити ціле стародавнє грошове родовище в його археологічному контексті

- повідомили дослідники.

Цікаво, що через свою історичну значущість знахідку тримали в секреті майже чотири роки, а розкопки під керівництвом INRA проводили з 2020 по 2024 рік. Команда також зіткнулася з небезпечними умовами, оскільки в цьому районі було зарито безліч боєприпасів і вибухових речовин часів Другої світової війни, що спонукало Службу протимінної діяльності армії Люксембургу допомогти з розкопками.

Зазначається, що золоті монети - це соліди, термін, який походить від латинського "solidus", що означає "твердий" - посилання на їхній незмінно надійний вміст золота. Монети, кожна з яких важить приблизно 4,5 грама, були введені в обіг на початку четвертого століття в епоху "пізньої Римської імперії". Солід залишався відносно стабільним протягом століть і поширився по всьому середземноморському регіону.

Після незалежного аналізу, який враховував "відмінний стан" монет і "наявність деяких рідкісних екземплярів", монети були оцінені в майже 322 000 доларів. Міністр культури Люксембургу Ерік Тілль сказав:

Все ще знадобиться певний час для обробки розкопок і знахідок, але це, безсумнівно, розширить наші знання і розуміння останнього століття Римської імперії на Заході,

- додали дослідники.

Дослідники збираються провести подальший аналіз скарбу і в кінцевому підсумку опублікувати результати в дослідницькому журналі.

Нагадаємо

У Франкфурті виявили 1800-річний срібний амулет з християнським написом. Знахідка може змінити уявлення про поширення християнства в Європі, оскільки є на 50 років старішою за попередні артефакти.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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