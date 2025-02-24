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Три года большой войны: потери, победы и героизм Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масленица, Национальный день молитвы, Всемирный день бармена: что еще отмечают 24 февраля

Масленица, Национальный день молитвы, Всемирный день бармена: что еще отмечают 24 февраля

Киев  •  УНН

 • 1939 просмотра

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24 февраля украинцы празднуют Масленицу, традиционный праздник проводов зимы, и Национальный день молитвы. Также в мире отмечают День бармена и День информационной архитектуры.

Сегодня, 24 февраля, отмечают Масленицу - традиционный праздник, символизирующий прощание с зимой и встречу с весной, пишет УНН.

24 февраля в Украине отмечают Масленицу. Этот праздник имеет глубокие корни в украинских традициях, что отражает связь с природными циклами и празднованием весеннего равноденствия. Праздник, который изначально был приурочен ко дню равноденствия, имел целью провести зиму и встретить весну. Однако с принятием христианства празднование было перенесено на последнюю неделю перед Великим постом.

Подготовка к Масленице была важным этапом, потому что все убирали дома, делали тяжелую работу, чтобы очиститься и начать празднование без забот. Кроме того, эта неделя была временем для очищения души: люди просили прощения у тех, кому могли нанести вред, а также поминали предков.

Во время Масленицы украинцы готовят и едят блины, которые символизируют солнце, возвращающееся с весной. Празднование длится целую неделю, а каждый день имеет свои особенности: от веселых гуляний и катания на санках до традиционных обрядов и встречи с семьей.

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить19.02.25, 09:13 • 223951 просмотр

24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, отмечается Национальный день молитвы.

12 февраля 2025 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который предлагает отмечать этот день.

Согласно закону, в этот день Верховная Рада будет проводить специальное заседание, которое будет начинаться с исполнения духовного гимна Украины «Боже великий, единый».

Также, согласно закону, Кабинет Министров должен разработать план мероприятий для празднования Национального дня молитвы, а местные администрации должны организовать различные акции, в частности всеукраинскую акцию «Зажги свечу».

Этот праздник имеет целью сплотить украинцев, поддержать духовное единство и память о событиях, изменивших страну.

Верховная Рада установила Национальный день молитвы12.02.25, 12:46 • 114037 просмотров

Всемирный День информационной архитектуры отмечается 24 февраля с 2012 года. Этот праздник был учрежден при поддержке Института информационной архитектуры и Ричарда Вурмана, который также является одним из инициаторов торжества. Каждый год этот день празднуют профессионалы в области информационной архитектуры по всему миру.

Информационная архитектура связана с ИТ-сферой и касается структурирования и организации данных в графической форме, основанной на информационных технологиях. Она охватывает разработку навигационных систем для веб-сайтов, мобильных приложений и других цифровых продуктов, чтобы обеспечить удобный доступ к информации для пользователей.

Новый ИИ Grok AI Маска назвал Трампа и своего создателя достойными смертной казни: xAI проводит расследование23.02.25, 09:38 • 31330 просмотров

Всемирный день бармена празднуется ежегодно 24 февраля и является важным праздником, который отмечает профессионализм, творчество и мастерство барменов по всему миру.

История барменов тянется от древних корчмарей в Риме и Греции до современных миксологов, которые создают инновационные коктейли в современных барах. Роль бармена значительно изменилась со времен древности, но одна вещь осталась неизменной - это важная часть индустрии гостеприимства, которая помогает создать незабываемую атмосферу для гостей.

Этот день - прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить барменов за их креативность, профессионализм и преданность своему ремеслу. Традиционно его празднуют специальными мероприятиями в барах, где организовывают мастер-классы, дегустации коктейлей и конкурсы среди барменов.

Европейские виноделы адаптируются к изменению потребительских привычек: о чем идет речь12.02.25, 09:23 • 39118 просмотров

Православные христиане и греко-католики в этот день отмечают важный церковный праздник, который посвящен первому и второму обретению головы святого Иоанна Предтечи.

Святой Иоанн Креститель, который также известен как Иоанн Предтеча, имел большое значение в христианской истории. Он посвятил свою жизнь служению, проповедованию и подготовке к приходу Иисуса Христа.

Существует три основных случая нахождения головы святого Иоанна в истории церкви: первое - в IV веке, второе - в V веке, и третье - более позднее, когда голова святого была перенесена в Константинополь. В этот день христиане чтят память святого Иоанна Предтечи и его место в истории христианства как одного из важнейших пророков.

По новому церковному календарю, 24 февраля именины празднуют Иван, Илларион.

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом02.02.25, 19:54 • 111684 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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