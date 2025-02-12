Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Верховная Рада проголосовала за установление Национального дня молитвы. Он будет отмечаться в Украине ежегодно 24 февраля, сообщает УНН со ссылкой на депутатский корпус.

Верховная Рада приняла Постановление №12412 о введении в Украине Национального дня молитвы, который будет ежегодно отмечаться 24 февраля. В этот день парламент будет начинать заседания исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что "ЗА" проголосовало 255 народных депутатов.

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Кабинет Министров Украины должен в течение трех месяцев со дня принятия этого Постановления разработать и утвердить комплексный план мероприятий для государственного празднования Национального дня молитвы.

К процессу подготовки будут привлечены представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Согласно заключительным положениям, закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования после подписания Президентом Украины.

Принятие Постановления будет способствовать сохранению духовного наследия, укреплению патриотического духа и консолидации украинского общества в совместной молитве за победу и восстановление территориальной целостности Украины