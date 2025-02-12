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Рада встановила Національний день молитви

Рада встановила Національний день молитви

Київ • УНН

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Парламент України встановив Національний день молитви. За рішенням Верховної Ради, він відзначатиметься щороку 24 лютого.

Верховна Рада проголосувала за встановлення Національного дня молитви. Він буде відзначатись в Україні щорічно 24 лютого, повідомляє УНН із посиланням на депутатський корпус. 

Верховна Рада ухвалила Постанову №12412 про запровадження в Україні Національного дня молитви, який щорічно відзначатиметься 24 лютого. У цей день парламент розпочинатиме засідання виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що "ЗА" проголосувало 255 нардепів.

Додамо

Кабінет Міністрів України має упродовж трьох місяців від дня ухвалення цієї Постанови розробити та затвердити комплексний план заходів для державного відзначення Національного дня молитви. 

До процесу підготовки будуть залучені представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Згідно з прикінцевими положеннями, закон набуде чинності наступного дня після його офіційного опублікування після підписання Президентом України.

Прийняття Постанови сприятиме збереженню духовної спадщини, зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства у спільній молитві за перемогу та відновлення територіальної цілісності України

- йдеться у пояснювальній записці.
Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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