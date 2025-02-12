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Европейские виноделы адаптируются к изменению потребительских привычек: о чем идет речь

Европейские виноделы адаптируются к изменению потребительских привычек: о чем идет речь

Киев  •  УНН

 • 10485 просмотра

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Производители вина в ЕС адаптируются к падению спроса из-за изменения потребительских привычек, особенно среди молодежи. Эксперты рекомендуют осваивать рынок безалкогольных вин, который к 2031 году вырастет до 14 млрд евро.

Европейские виноделы адаптируются к росту спроса на слабоалкогольные и безалкогольные вина, чтобы справиться с падением потребления и экономическими вызовами, сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Употребление вина - часть культурной истории Европы, но сегодня, как отмечается, модно употреблять меньше алкоголя, особенно среди молодежи.

Поэтому группа экспертов призывает европейскую винодельческую промышленность осваивать растущий рынок слабоалкогольных и безалкогольных вин. Это может стать ключом к остановке негативной тенденции экономики.

Почти половина мирового потребления вина приходится на жителей ЕС, где в 2023 году было выпито 107 миллионов гектолитров. Но потребление вина сокращается уже много лет.

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С 2010 по 2020 год потребление вина в ЕС уменьшилось почти на четверть. Ожидается, что показатели продолжат снижаться, хоть и медленными темпами.

По мнению экспертов, причинами этого являются проблемы со здоровьем и изменение привычек потребления алкоголя. Так возникла идея со слабоалкогольными и безалкогольными напитками.

В прошлом году Еврокомиссия создала аналитическую группу для оценки ситуации в винной промышленности.

Причиной стало «решение текущих проблем, с которыми сталкивается винодельческий сектор: экстремальные погодные условия, способы адаптации к изменению климата и окружающей среды, а также изменение вкусов потребителей», как пояснил Херардо Фортуна, журналист Euronews, освещающий эту отрасль.

По словам Фортуны, с учетом сложной ситуации в международной торговле сократился экспорт вина, а также снизилось внутреннее потребление.

Поэтому аналитическая группа рекомендовала представителям отрасли изучить сегмент слабоалкогольных или безалкогольных вин, которые набирают популярность.

Рыночный потенциал европейских производителей, как отмечается, будет расти, поскольку размер мирового рынка безалкогольного вина увеличится почти с 8 миллиардов евро до 14 миллиардов евро к концу 2031 года.

Это означает, что ежегодный темп роста составит более 10%. Крупнейшие рынки сбыта - в США, Канаде, Австралии и Индии.

Отмечается, что европейские винопроизводители, «похоже, наконец смирились с идеей производства безалкогольного вина».

При этом Эрик Сарджакомо, заместитель председателя комитета Европарламента по сельскому хозяйству, сообщил, что баланс между традиционными интересами виноделов и новыми возможностями является сложной задачей для европейских производителей вина. По его словам, у индустрии есть все возможности, чтобы достичь успеха.

Если европейские виноделы полноценно присоединятся к проекту, это, как отмечается, «станет большой возможностью для бизнеса в ближайшие годы».

Украинские вина и их роль в формировании мировых кулинарных традиций26.12.24, 19:43 • 65014 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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