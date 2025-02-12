Європейські винороби адаптуються до зміни споживчих звичок: про що йдеться

Європейські винороби адаптуються до зростання попиту на слабоалкогольні та безалкогольні вина, щоб впоратися з падінням споживання та економічними викликами, повідомляє Euronews, пише УНН.

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Вживання вина – частина культурної історії Європи, але сьогодні, як зауважується, модно вживати менше алкоголю, особливо серед молоді.

Тому група експертів закликає європейську виноробну промисловість освоювати зростаючий ринок слабоалкогольних та безалкогольних вин. Це може стати ключем до зупинення негативної тенденції економіки.

Майже половина світового споживання вина припадає на жителів ЄС, де в 2023 році було випито 107 мільйонів гектолітрів. Але споживання вина скорочується вже багато років.

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З 2010 по 2020 рік споживання вина в ЄС зменшилося майже на чверть. Очікується, що показники продовжать знижуватися, хоч і повільними темпами.

На думку експертів, причинами цього є проблеми зі здоров'ям та зміна звичок споживання алкоголю. Так виникла ідея зі слабоалкогольними та безалкогольними напоями.

Минулого року Єврокомісія створила аналітичну групу для оцінки ситуації у винній промисловості.

Причиною стало "вирішення поточних проблем, з якими стикається виноробний сектор: екстремальні погодні умови, способи адаптації до зміни клімату та навколишнього середовища, а також зміна смаків споживачів", як пояснив Херардо Фортуна, журналіст Euronews, який висвітлює цю галузь.

За словами Фортуни, з урахуванням складної ситуації в міжнародній торгівлі скоротився експорт вина, а також знизилося внутрішнє споживання.

Тому аналітична група рекомендувала представникам галузі вивчити сегмент слабоалкогольних чи безалкогольних вин, які набирають популярності.

Ринковий потенціал європейських виробників, як зазначається, зростатиме, оскільки розмір світового ринку безалкогольного вина збільшиться майже з 8 мільярдів євро до 14 мільярдів євро до кінця 2031 року.

Це означає, що щорічний темп зростання становитиме понад 10%. Найбільші ринки збуту - у США, Канаді, Австралії та Індії.

Зауважується, що європейські виновиробники, "схоже, нарешті змирилися з ідеєю виробництва безалкогольного вина".

При цьому Ерік Сарджакомо, заступник голови комітету Європарламенту із сільського господарства, повідомив, що баланс між традиційними інтересами виноробів та новими можливостями є складним завданням для європейських виробників вина. За його словами, в індустрії є всі можливості, щоб досягти успіху.

Якщо європейські винарі повноцінно приєднаються до проекту, це, як зазначається, "стане великою можливістю для бізнесу в найближчі роки".

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