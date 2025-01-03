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Французьке червоне вино втрачає популярність: що відбувається з символом країни

Київ • УНН

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Споживання червоного вина у Франції впало на 90% з 1970-х років через зміну смаків молодого покоління. Виробники змушені адаптуватися до нових реалій та переходити на виробництво інших видів вин.

Французьке червоне вино, що є символ національної культури, переживає різке зменшення попиту. Молоде покоління обирає інші напої або взагалі відмовляється від алкоголю, що ставить виноробну галузь перед серйозними викликами, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі 

Споживання червоного вина у Франції впало приблизно на 90 відсотків з 1970-х років, згідно з даними Міжпрофесійної ради виноробів Бордо (CIVB), галузевої асоціації. 

Згідно з даними опитування компанії Nielsen, загальне споживання червоних, білих і рожевих вин у Франції знизилося більш ніж на 80% з 1945 року, і це падіння прискорюється, при цьому молоде покоління купує лише половину обсягу, який купують люди старшого покоління.

"Проблеми з вином, особливо з червоним, набувають екзистенціального характеру, і вони існують вже більше ніж десять років", - каже Спірос Маландракіс, аналітик Euromonitor International, що спеціалізується на напоях.

Зміни у французькому споживанні посилюють глобальні тенденції, які шкодять сектору, такі як зменшення споживання та зміна смаків. Зокрема, наразі молоде покоління більше надає перевагу рожевому вину, аніж червоному, або ж взагалі зупиняють свій вибір на інших напоях, таких як пиво або щось міцніше. 

"З кожним поколінням у Франції ми бачимо зміни. Якщо дідусь випивав 300 літрів червоного вина на рік, то батько - 180 літрів, а син - 30 літрів", - сказав член правління CIVB Жан-П'єр Дюран.

Окрім того, спостерігається різке падінням попиту на червоне вино з боку головного експортеру напою - Китаю.

Проте проблема торкнулася не всіх сортів вина. 

Деякі лідери галузі очікують, що виробники відреагують на це, зосередившись на винах вищої якості або розширивши свою діяльність і почнуть виготовляти не лише червоні вина, а й білі або слабоалкогольні. Утім, останнє вимагає інвестицій у нові виноградники та обладнання.

Дюран, який також очолює виноробну компанію AdVini на південному заході Бордо, прогнозує, що в майбутньому попит на вина нижнього цінового сегменту буде незначним, оскільки молоде покоління надає перевагу якості, а не кількості. Деякі вина продаються у Франції всього за 2,50 євро за пляшку. 

Проте він каже, що надмірне виробництво і наявність багатьох дешевих вин зашкодили іміджу Бордо, хоча регіон також відомий завдяки району Сент-Емільйон, який виробляє високоякісні та дорогі вина.

Складнощі є для деяких виноробів вищого класу. Урожай 2024 року в Château Mauvinon, невеликому сімейному підприємстві в Сент-Емільйоні, постраждав від сильної спеки та плісняви - проблема, з якою стикається весь регіон у зв'язку зі зміною клімату.

Бріджит Трібодо, яка є власницею і керує виноробнею, каже, що високоякісні червоні вина Гран Крю все ще залишаються основою виробництва Château Mauvinon, проте зміни у звичках молодих споживачів вона помітила ще кілька років тому і почала пристосовуватися до їхніх смаків.

Наприклад, у 2018 році вона почала виробляти біле вино та помаранчеве вино, популярне серед молоді. Зараз вона експериментує зі слабоалкогольним вином, яке буде готове до продажу цього року.

Деякі виноробні неохоче впроваджують інновації або через вартість, або через прихильність до традицій. Перехід від виробництва червоного вина до білого вимагає значних інвестицій, до того ж не всі райони вирощування підходять для різних сортів винограду.

Більшість виноробів почали чинити опір купівлі винних міксерів та винних бочок. Багато з них також не поспішають впроваджувати винний туризм та персоналізований маркетинг, які можуть привабити молодих споживачів.

Це призвело до того, що в регіоні Бордо почали викорчовувати до 9 500 гектарів виноградників, щоб стримати перевиробництво і запобігти поширенню хвороб через недостатньо доглянуті виноградники. Дворічний план, розпочатий у 2023 році, передбачає 6 000 євро за гектар, що підлягає викорчовуванню, із загального бюджету в 57 млн євро, що фінансується переважно урядом та CIVB.

"Ми не можемо продовжувати виробляти вина, які не п'ють", - сказав Жан-П'єр Дюран, член правління асоціації виноробної промисловості Бордо.

Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення31.05.24, 17:37 • 24522 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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