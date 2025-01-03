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Французское красное вино теряет популярность: что происходит с символом страны

Французское красное вино теряет популярность: что происходит с символом страны

Киев  •  УНН

 • 7556 просмотра

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Потребление красного вина во Франции упало на 90% с 1970-х годов из-за изменения вкусов молодого поколения. Производители вынуждены адаптироваться к новым реалиям и переходить на производство других видов вин.

Французское красное вино, которое является символом национальной культуры, переживает резкое уменьшение спроса. Молодое поколение выбирает другие напитки или вообще отказывается от алкоголя, что ставит винодельческую отрасль перед серьезными вызовами, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали 

Потребление красного вина во Франции упало примерно на 90 процентов с 1970-х годов, согласно данным Межпрофессионального совета виноделов Бордо (CIVB), отраслевой ассоциации. 

Согласно данным опроса компании Nielsen, общее потребление красных, белых и розовых вин во Франции снизилось более чем на 80% с 1945 года, и это падение ускоряется, при этом молодое поколение покупает лишь половину объема, который покупают люди старшего поколения.

«Проблемы с вином, особенно с красным, приобретают экзистенциальный характер, и они существуют уже более десяти лет», - говорит Спирос Маландракис, аналитик Euromonitor International, специализирующийся на напитках.

Изменения во французском потреблении усиливают глобальные тенденции, которые вредят сектору, такие как уменьшение потребления и изменение вкусов. В частности, сейчас молодое поколение больше предпочитает розовое вино, чем красное, или же вообще останавливают свой выбор на других напитках, таких как пиво или что-то покрепче. 

«С каждым поколением во Франции мы видим изменения. Если дедушка выпивал 300 литров красного вина в год, то отец - 180 литров, а сын - 30 литров», - сказал член правления CIVB Жан-Пьер Дюран.

Кроме того, наблюдается резкое падением спроса на красное вино со стороны главного экспортера напитка - Китая.

Однако проблема коснулась не всех сортов вина. 

Некоторые лидеры отрасли ожидают, что производители отреагируют на это, сосредоточившись на винах высшего качества или расширив свою деятельность и начнут производить не только красные вина, но и белые или слабоалкогольные. Впрочем, последнее требует инвестиций в новые виноградники и оборудование.

Дюран, который также возглавляет винодельческую компанию AdVini на юго-западе Бордо, прогнозирует, что в будущем спрос на вина нижнего ценового сегмента будет незначительным, поскольку молодое поколение предпочитает качество, а не количество. Некоторые вина продаются во Франции всего за 2,50 евро за бутылку. 

Однако он говорит, что чрезмерное производство и наличие многих дешевых вин повредили имиджу Бордо, хотя регион также известен благодаря району Сент-Эмильон, который производит высококачественные и дорогие вина.

Сложности есть для некоторых виноделов высшего класса. Урожай 2024 года в Château Mauvinon, небольшом семейном предприятии в Сент-Эмильоне, пострадал от сильной жары и плесени - проблема, с которой сталкивается весь регион в связи с изменением климата.

Бриджит Трибодо, которая является владелицей и руководит винодельней, говорит, что высококачественные красные вина Гран Крю все еще остаются основой производства Château Mauvinon, однако изменения в привычках молодых потребителей она заметила еще несколько лет назад и начала приспосабливаться к их вкусам.

Например, в 2018 году она начала производить белое вино и оранжевое вино, популярное среди молодежи. Сейчас она экспериментирует со слабоалкогольным вином, которое будет готово к продаже в этом году.

Некоторые винодельни неохотно внедряют инновации либо из-за стоимости, либо из-за приверженности к традициям. Переход от производства красного вина к белому требует значительных инвестиций, к тому же не все районы выращивания подходят для разных сортов винограда.

Большинство виноделов начали сопротивляться покупке винных миксеров и винных бочек. Многие из них также не спешат внедрять винный туризм и персонализированный маркетинг, которые могут привлечь молодых потребителей.

Это привело к тому, что в регионе Бордо начали выкорчевывать до 9 500 гектаров виноградников, чтобы сдержать перепроизводство и предотвратить распространение болезней из-за недостаточно ухоженных виноградников. Двухлетний план, начатый в 2023 году, предусматривает 6 000 евро за гектар, подлежащий выкорчевыванию, из общего бюджета в 57 млн евро, финансируемого преимущественно правительством и CIVB.

«Мы не можем продолжать производить вина, которые не пьют», - сказал Жан-Пьер Дюран, член правления ассоциации винодельческой промышленности Бордо.

Закарпатское вино получило официальное географическое указание31 мая 2024, 14:37 • 24370 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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