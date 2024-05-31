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Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення

Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення

Київ • УНН

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Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - "Закарпаття/Закарпатське вино". Це зазначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області.

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - "Закарпаття/Закарпатське вино". Це зазначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, пише УНН.

Ця подія є знаковою не тільки для Закарпатського регіону, а й для всієї України, підкреслюючи унікальність української культури та сприяючи її популяризації на міжнародній арені. Реєстрація географічного зазначення "Закарпаття/Закарпатське вино" відкриває нові можливості для українських виробників та сприяє визнанню нашої країни як виноробної нації,

- зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Деталі

Зазначається, що раніше Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром" внесла до відповідного Реєстру США виноградарсько-виноробні зони, що дало Україні офіційне визнання як країни виноробства. Також, наразі на реєстрації знаходиться бренд "Wine of Ukraine", що сприятиме підвищенню міжнародного визнання українських вин.

На рівні з такими брендами, як Кава (каталонське ігристе вино) та Просекко (виробляється лише в 9 провінціях Італії), українське закарпатське вино має шанс стати високоякісним продуктом з усталеними традиціями виробництва, який вийде на європейський ринок і представлятиме Україну на міжнародній арені,

- зазначили у міністерстві.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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