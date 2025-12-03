"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним

Зустріч американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з очільником кремля володимиром путіним у вівторок, 2 грудня була "дуже хорошою", але що буде далі - наразі незрозуміло. Про це під час пресконференції у Білому дому заявив Президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Clash Report.

Я не знаю, що робитиме кремль, але можу сказати, що Віткофф і Кушнер провели досить непогану зустріч з путіним - сказав Дональд Трамп.

За словами американського лідера, Віткофф та Кушнер впевнені, що росія налаштована на врегулювання війни в Україні.

путін хотів би завершити війну – таке враження склалося у Віткоффа та Кушнера після зустрічі. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя, я думаю він хотів би повернутися до торгівлі зі Сполученими Штатами. Він втрачає тисячі солдатів на тиждень - зазначив американський лідер.

Трамп також вкотре повторив свою тезу про те, що повномасштабної війни не було б за його каденції, знову згадавши про "сфальсифіковані вибори" у США.

"Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося", - наголосив він.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

На зустрічі у кремлі обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. У москві заявили, що наразі компромісного варіанту немає: деякі напрацювання американської сторони є прийнятними для росії, а деякі - не підходять.

Помічник президента росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Дональда Трампа і володимира путіна поки не розглядається через відсутність прогресу в переговорах.

