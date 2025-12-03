$42.340.08
Київ • УНН

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Прессекретар глави рф дмитро пєсков заявив, що питання новорічного перемир'я з Україною наразі не обговорювалося. За його словами, нині відбувається зовсім інший процес.

Пєсков розповів, чи буде перемир'я на Новий рік

Прессекретар глави рф дмитро пєсков заявив що питання новорічного перемир’я з Україною наразі не обговорювалося. За його словами, нині відбувається зовсім інший процес, інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Про новорічне перемир’я в зоні СВО наразі мова не йшла

- сказав він.

"Зараз триває інший зовсім процес", - відповів Пєсков на запитання, чи запропонує москва новорічне перемир'я в зоні так званої "СВО".

Підсумки переговорів

У вівторок, 2 грудня на зустрічі у кремлі обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Наразі компромісного варіанту немає: деякі напрацювання американської сторони є прийнятними для росії, а деякі - не підходять. 

Помічник президента росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Дональда Трампа і володимира путіна поки не розглядається через відсутність прогресу в переговорах. путін передав Трампу "дружній привіт" та низку "політичних сигналів", зміст яких не уточнюється.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Віта Зеленецька

Україна