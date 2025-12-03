Песков рассказал, будет ли перемирие на Новый год
Киев • УНН
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос новогоднего перемирия с Украиной пока не обсуждался. По его словам, сейчас происходит совсем другой процесс, информирует УНН со ссылкой на росСМИ.
О новогоднем перемирии в зоне СВО пока речь не шла
"Сейчас идет другой совсем процесс", - ответил Песков на вопрос, предложит ли Москва новогоднее перемирие в зоне так называемой "СВО".
Итоги переговоров
Во вторник, 2 декабря на встрече в кремле обсуждались несколько вариантов плана урегулирования войны в Украине. Пока компромиссного варианта нет: некоторые наработки американской стороны приемлемы для России, а некоторые - не подходят.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пока не рассматривается из-за отсутствия прогресса в переговорах. Путин передал Трампу "дружеский привет" и ряд "политических сигналов", содержание которых не уточняется.
Напомним
Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля Владимиром Путиным.
Позже представители американской делегации перед встречей с Путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.
СМИ сообщили, что Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Путиным в Москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.