03:01 • 174 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
23:38 • 2880 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
22:18 • 7968 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 21701 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 58440 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 43409 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 34995 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 32345 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58188 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54762 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Погода
+5°
1.6м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Песков рассказал, будет ли перемирие на Новый год

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос новогоднего перемирия с Украиной пока не обсуждался. По его словам, сейчас происходит совсем другой процесс.

Песков рассказал, будет ли перемирие на Новый год

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос новогоднего перемирия с Украиной пока не обсуждался. По его словам, сейчас происходит совсем другой процесс, информирует УНН со ссылкой на росСМИ.

О новогоднем перемирии в зоне СВО пока речь не шла

- сказал он.

"Сейчас идет другой совсем процесс", - ответил Песков на вопрос, предложит ли Москва новогоднее перемирие в зоне так называемой "СВО".

Итоги переговоров

Во вторник, 2 декабря на встрече в кремле обсуждались несколько вариантов плана урегулирования войны в Украине. Пока компромиссного варианта нет: некоторые наработки американской стороны приемлемы для России, а некоторые - не подходят. 

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пока не рассматривается из-за отсутствия прогресса в переговорах. Путин передал Трампу "дружеский привет" и ряд "политических сигналов", содержание которых не уточняется.

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля Владимиром Путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с Путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Путиным в Москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вита Зеленецкая

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Украина