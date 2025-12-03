$42.340.08
49.310.42
ukenru
23:38 • 242 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
22:18 • 2438 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 19396 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 55271 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 41583 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 34002 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 31688 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 57843 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54417 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60829 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 29999 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 31092 перегляди
російського космонавта Артем’єва відсторонили від місії Crew‑12 через порушення правил SpaceX2 грудня, 16:45 • 7616 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 20524 перегляди
Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до мируVideo2 грудня, 17:44 • 14867 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 20561 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 31129 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 30032 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 31579 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 55271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олександр Сирський
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Афганістан
Європа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 45352 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 47290 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 103187 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 77610 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 93548 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Airbus A320 серії
TikTok
Bild

Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Помічник президента росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Дональда Трампа і володимира путіна поки не розглядається через відсутність прогресу в переговорах. путін передав Трампу "дружній привіт" та низку "політичних сигналів", зміст яких не уточнюється.

Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах

Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і очільника кремля володимира путіна поки що не розглядається. Про це заявив помічник президента росії Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.  

Деталі

За словами Ушакова, путін передав Трампу "дружній привіт" і низку "політичних сигналів", але не уточнив їхнього змісту.

Щодо можливості особистої зустрічі путіна та Трампа, Ушаков заявив, що вона наразі не планується.

Ми домовилися, що на рівні представників, помічників та інших представників ми продовжимо контакти з американцями, зокрема з цими людьми, які були в кремлі. Що стосується можливої зустрічі на президентському рівні, то це буде залежати від того, якого прогресу ми зуміємо досягти на тому шляху, яким будемо наполегливо і наполегливо працювати на лінії помічників, представників 

- наголосив помічник путіна. 

Підсумки переговорів

У вівторок, 2 грудня на зустрічі у кремлі обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Наразі компромісного варіанту немає: деякі напрацювання американської сторони є прийнятними для росії, а деякі - не підходять. 

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі01.12.25, 16:35 • 60829 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах | УНН