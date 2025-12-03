Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах

Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і очільника кремля володимира путіна поки що не розглядається. Про це заявив помічник президента росії Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами Ушакова, путін передав Трампу "дружній привіт" і низку "політичних сигналів", але не уточнив їхнього змісту.

Щодо можливості особистої зустрічі путіна та Трампа, Ушаков заявив, що вона наразі не планується.

Ми домовилися, що на рівні представників, помічників та інших представників ми продовжимо контакти з американцями, зокрема з цими людьми, які були в кремлі. Що стосується можливої зустрічі на президентському рівні, то це буде залежати від того, якого прогресу ми зуміємо досягти на тому шляху, яким будемо наполегливо і наполегливо працювати на лінії помічників, представників - наголосив помічник путіна.

Підсумки переговорів

У вівторок, 2 грудня на зустрічі у кремлі обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Наразі компромісного варіанту немає: деякі напрацювання американської сторони є прийнятними для росії, а деякі - не підходять.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

