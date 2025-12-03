Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
Киев • УНН
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пока не рассматривается из-за отсутствия прогресса в переговорах. Путин передал Трампу «дружеский привет» и ряд «политических сигналов», содержание которых не уточняется.
Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы кремля владимира путина пока не рассматривается. Об этом заявил помощник президента россии Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам Ушакова, путин передал Трампу "дружеский привет" и ряд "политических сигналов", но не уточнил их содержания.
Что касается возможности личной встречи путина и Трампа, Ушаков заявил, что она пока не планируется.
Мы договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности с этими людьми, которые были в кремле. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какого прогресса мы сумеем достичь на том пути, по которому будем настойчиво и упорно работать на линии помощников, представителей
Итоги переговоров
Во вторник, 2 декабря на встрече в кремле обсуждались несколько вариантов плана урегулирования войны в Украине. Сейчас компромиссного варианта нет: некоторые наработки американской стороны приемлемы для россии, а некоторые - не подходят.
Напомним
Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.
Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.
СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
