Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы кремля владимира путина пока не рассматривается. Об этом заявил помощник президента россии Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

По словам Ушакова, путин передал Трампу "дружеский привет" и ряд "политических сигналов", но не уточнил их содержания.

Что касается возможности личной встречи путина и Трампа, Ушаков заявил, что она пока не планируется.

Мы договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности с этими людьми, которые были в кремле. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какого прогресса мы сумеем достичь на том пути, по которому будем настойчиво и упорно работать на линии помощников, представителей