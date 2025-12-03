$42.340.08
49.310.42
ukenru
23:38 • 360 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
22:18 • 2634 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 19477 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 55403 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 41653 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 34043 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 31716 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 57859 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54432 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60839 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 30084 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 31188 просмотра
российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX2 декабря, 16:45 • 7744 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 20624 просмотра
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к мируVideo2 декабря, 17:44 • 14930 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 20652 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 31224 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 30120 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 31627 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 55400 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Александр Сырский
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Афганистан
Европа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 45368 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 47312 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 103209 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 77632 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 93571 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Серия Airbus A320
ТикТок
Бильд

Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пока не рассматривается из-за отсутствия прогресса в переговорах. Путин передал Трампу «дружеский привет» и ряд «политических сигналов», содержание которых не уточняется.

Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы кремля владимира путина пока не рассматривается. Об этом заявил помощник президента россии Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.  

Детали

По словам Ушакова, путин передал Трампу "дружеский привет" и ряд "политических сигналов", но не уточнил их содержания.

Что касается возможности личной встречи путина и Трампа, Ушаков заявил, что она пока не планируется.

Мы договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности с этими людьми, которые были в кремле. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какого прогресса мы сумеем достичь на том пути, по которому будем настойчиво и упорно работать на линии помощников, представителей 

- подчеркнул помощник путина. 

Итоги переговоров

Во вторник, 2 декабря на встрече в кремле обсуждались несколько вариантов плана урегулирования войны в Украине. Сейчас компромиссного варианта нет: некоторые наработки американской стороны приемлемы для россии, а некоторые - не подходят. 

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше01.12.25, 16:35 • 60840 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина