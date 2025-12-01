Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше

Переговоры украинской и американской делегаций во Флориде стали новым этапом обсуждения будущей безопасности для Украины и возможных компромиссов в вопросе мира. Ключевые вопросы - от территорий до НАТО - остаются открытыми. О том, какие инструменты безопасности могут появиться и чего ожидать дальше, политолог-международник Станислав Желиховский рассказал корреспондентке УНН.

Детали

Встреча в Майами стала очередной попыткой очертить границы возможного мирного плана. Политолог считает, что переговоры были продуктивными, но вряд ли могли принести быстрые решения из-за слишком больших ставок и слишком сложных позиций сторон. Сам процесс, утверждает эксперт, только входит в самую сложную фазу.

Эти переговоры прошли довольно продуктивно, хотя и предстоит еще много работы. Было понятно, что переговорный трек не будет простым, и мы не могли уложиться в сжатые временные рамки. Слишком много вопросов требуют уточнений, а еще неизвестно, готова ли россия к прекращению огня - отметил Желиховский.

Одним из ключевых факторов, влияющих на переговоры, является ожидаемая встреча посланника США Стива Уиткоффа с российским диктатором владимиром путиным. По мнению политолога, именно там могут рассматриваться наиболее чувствительные вопросы - от территорий до вопроса о НАТО.

История не оценит попытки забыть преступления России: ЕС установил красную линию для мирных переговоров по Украине

В частности, обсуждается вариант, при котором не Киев, а сам Альянс временно остановит расширение на восток – и такой подход Вашингтон может попытаться подать как компромисс, отметил эксперт.

Речь идет о том, чтобы не принуждать Украину отказаться от вступления в НАТО. Альянс сам может озвучить решение, что временно не будет принимать Украину, но это тоже не в наших интересах.

Это делается, чтобы избежать конституционных изменений, которые во время военного положения невозможны и могут вызвать сопротивление в обществе - объясняет политолог.

Острее всего стоит вопрос территорий, потому что москва стремится закрепить контроль над всем Донбассом, включая районы, которые россия не занимает.

Посланник Трампа Уиткофф и украинский переговорщик снова встретились во Флориде - СМИ

Конечно, очень важным для нас вопросом являются территории. И я думаю, что как раз именно из-за этого у нас еще нет финального проекта так называемого мирного плана - объясняет эксперт.

Навязываемая идея территориального "обмена", подчеркивает Станислав Желиховский, неприемлема для украинского общества.

Фактически нам предлагают обменять наши территории на наши же. россия хочет как минимум весь Донбасс и настаивает на добровольном выходе Украины. Это вызовет сопротивление, и это абсолютно неприемлемо. Но давление наших западных партнеров тоже присутствует - это стоит понимать - подчеркивает эксперт.

Также среди главных тем переговоров в Майами назывались гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

Возможно, будет новое соглашение, которое будет иметь реальные механизмы действия. Я вижу вариант либо заключения более сильной договоренности, либо предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО - подчеркивает Станислав Желиховский.

Что касается дальнейшего хода переговоров, политолог Игорь Рейтерович подчеркивает, что следующий этап будет зависеть от реакции москвы, ведь именно там будет решаться дальнейший сценарий.

Мяч перебрасывается в очередной раз на сторону рф, в зависимости от того, как россияне отреагируют на те предложения, которые были обсуждены и теперь будут им высказаны, ну, и будет зависеть, собственно, куда дальше будет эта ситуация двигаться - сказал политолог.

Однако Игорь Рейтерович подчеркнул и то, что украинская позиция на переговорах выглядит сильной благодаря четкой позиции и высокому уровню делегации.

В первую очередь надо отметить, что Украина имеет четкую позицию. Мы действительно ее озвучивали неоднократно публично. Во-вторых, у нас серьезный состав делегации, что отличает, например, состав делегации, когда ездили там россияне. То есть мы показываем, что мы заинтересованы в этом - объясняет Рейтерович.

Политолог также подчеркнул риск, что переговоры с россией будут осложнены, ведь российская сторона может выдвинуть "неадекватные" требования, которые будут неприемлемы даже для США.

Зеленский, Макрон и Стармер обсудили с Умеровым и Виткоффом итоги переговоров Украины и США во Флориде

Возможность здесь в том, что россияне могут выдвинуть просто неадекватные требования и даже для американцев, для администрации Трампа это уже станет понятным. Поэтому они могут просто сосредоточиться на усилении давления на рф. То есть нам здесь может быть как позитивный момент, может быть негативный - отметил политолог.

Рейтерович указал, что невозможно спрогнозировать, как изменится ситуация - все будет зависеть от результатов поездки Уиткоффа на переговоры к российскому диктатору путину.

Баланс это изменит в любом случае, но сказать, в чью пользу, пока сложно. Все же будет зависеть от результатов поездки Уиткоффа. И о чем они будут говорить. Он поедет туда просто выслушать позицию россии, передать Трампу, или он поедет уже туда с каким-то черновым документом, который предварительно был даже согласован с Украиной - подытожил Рейтерович.

Удалось достичь значительного прогресса: Умеров отчитался Зеленскому о переговорах во Флориде