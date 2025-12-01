Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі

Переговори української та американської делегацій у Флориді стали новим етапом обговорення майбутньої безпеки для України та можливих компромісів у питанні миру. Ключові питання - від територій до НАТО - залишаються відкритими. Про те, які інструменти безпеки можуть з’явитись та чого очікувати далі, політолог-міжнародник Станіслав Желіховський розповів кореспондентці УНН.

Зустріч у Маямі стала черговою спробою окреслити кордони можливого мирного плану. Політолог вважає, що переговори були продуктивними, але навряд чи могли принести швидкі рішення через надто великі ставки та надто складні позиції сторін. Сам процес, стверджує експерт, лише входить у найскладнішу фазу.

Ці перемовини пройшли доволі продуктивно, хоча і потрібно ще багато роботи. Було зрозуміло, що переговорний трек не буде простим, і ми не могли вкластися у стислі часові рамки. Занадто багато питань потребують уточнень, а ще невідомо, чи готова росія до припинення вогню - зазначив Желіховський.

Одним із ключових факторів, що впливають на переговори, є очікувана зустріч посланця США Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним. На думку політолога, саме там можуть розглядатися найбільш чутливі питання - від територій до питання щодо НАТО.

Зокрема, обговорюється варіант, за якого не Київ, а сам Альянс тимчасово зупинить розширення на схід - і такий підхід Вашингтон може спробувати подати як компроміс, зазначив експерт.

Ідеться про те, щоб не примушувати Україну відмовитися від вступу до НАТО. Альянс сам може озвучити рішення, що тимчасово не прийматиме Україну, але це теж не в наших інтересах.

Це робиться, щоб уникнути конституційних змін, які під час воєнного стану неможливі та можуть викликати спротив у суспільстві - пояснює політолог.

Найгостріше стоїть питання територій, бо москва прагне закріпити контроль над усім Донбасом, включно з районами, які росія не займає.

Звісно, дуже важливим для нас питанням є територій. І я думаю, що якраз таки саме через це ми ще не маємо фінального проекту так званого мирного плану - пояснює експерт.

Нав’язувана ідея територіального "обміну", наголошує Станіслав Желіховський, є неприйнятною для українського суспільства.

Фактично нам пропонують обміняти наші території на наші ж. росія хоче щонайменше весь Донбас і наполягає на добровільному виході України. Це викличе спротив, і це абсолютно неприйнятно. Але тиск наших західних партнерів теж присутній - це варто розуміти - наголошує експерт.

Також серед головних тем переговорів у Маямі називалися гарантії безпеки для України після завершення війни.

Можливо, буде нова угода, яка матиме реальні механізми дії. Я бачу варіант або укладення сильнішої домовленості, або надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО - підкреслює Станіслав Желіховський.

Що стосується подальшого перебігу переговорів, політолог Ігор Рейтерович підкреслює, що наступний етап залежатиме від реакції москви, адже саме там буде вирішуватись подальший сценарій.

М’яч перекидається в черговий раз на сторону рф, залежно від того, як росіяни відреагують на ті пропозиції, які були обговорені і тепер будуть їм висловлені, ну, і буде залежати, власне, куди далі буде ця ситуація рухатися - сказав політолог.

Однак Ігор Рейтерович підкреслив і те, що українська позиція на переговорах виглядає сильною завдяки чіткій позиції та високому рівню делегації.

У першу чергу треба зазначити, що Україна має чітку позицію. Ми дійсно її озвучували неодноразово публічно. По-друге, у нас серйозний склад делегації, що відрізняє, наприклад, склад делегації, коли їздили там росіяни. Тобто ми показуємо, що ми зацікавлені в цьому - пояснює Рейтерович.

Політолог також підкреслив ризик, що переговори із росією будуть ускладнені, адже російська сторона може висунути "неадекватні" вимоги, які будуть неприйнятними навіть для США.

Можливість тут є в тому, що росіяни можуть висунути просто неадекватні вимоги і навіть для американців, для адміністрації Трампа це вже стане зрозумілим. Тому вони можуть просто зосередитися на посиленні тиску на рф. Тобто нам тут може бути як позитивний момент, може бути негативний - зауважив політолог.

Рейтерович вказав, що неможливо спрогнозувати, як зміниться ситуація - усе залежатиме від результатів поїздки Віткоффа на перемовини до російського диктатора путіна.

Баланс це змінить в будь-якому випадку, але сказати, на користь кого, поки складно. Усе ж буде залежати від результатів поїздки Віткоффа. І про що вони будуть говорити. Він поїде туди просто вислухати позицію росії, передати Трампу, чи він поїде вже туди з якимось чорновим документом, який попередньо був навіть узгоджений з Україною - підсумував Рейтерович.

