В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
12:41 • 5152 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 11796 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 14781 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
1 грудня, 07:43 • 25853 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 17371 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 29478 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36679 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49322 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 41813 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України

Київ • УНН

 • 30 перегляди

ЄС застерігає адміністрацію Дональда Трампа від амністії путіна або списання воєнних злочинів росії, називаючи це стратегічною катастрофою. ЄС наголошує на необхідності притягнення росії до відповідальності за злочини в Україні та підтримує створення трибуналу.

Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України
Фото: AP

Європейський Союз публічно окреслив межу, яку не можна перетинати під час можливих мирних переговорів щодо України: жодних спроб амністувати путіна чи списувати воєнні злочини росії. У Брюсселі попереджають адміністрацію Дональда Трампа, що будь-який "чистий аркуш" для кремля стане стратегічною та історичною катастрофою. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

ЄС виступив із різкою заявою на тлі інформації про те, що у проєкті можливого мирного плану США могли міститися положення щодо "повної амністії" російських воєнних злочинів та подальшої економічної реабілітації рф. 

Європейський комісар з питань юстиції та демократії Майкл Макграт в інтерв’ю Politico наголосив, що прагнення Вашингтона зупинити війну не повинно перетворитися на фактичне звільнення путіна від відповідальності.

Макграт чітко окреслив позицію Європейського Союзу, заявивши, що учасники переговорів зобов’язані гарантувати: припинення вогню не стане індульгенцією для москви. 

Я не думаю, що історія поблажливо оцінить будь-які спроби стерти злочини росії в Україні. Вони (росіяни – ред.) мають бути притягнуті до відповідальності за ці злочини, і саме такого підходу буде дотримуватися Європейський Союз у всіх цих дискусіях 

– заявив Макграт. 

Він підкреслив, що амністування злочинів кремля створило б передумови для нової хвилі агресії.

На тлі понад 178 тисяч задокументованих Україною випадків можливих російських злочинів та нещодавньої доповіді ООН, яка підтвердила воєнні злочини і злочини проти людяності, ЄС робить ставку на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.

Ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів… Мільйони життів були забрані або знищені, люди були насильно виселені, і в нас є достатньо доказів 

– підкреслив Макграт.

Тим часом президент США Дональд Трамп продовжує публічно схвально висловлюватися про путіна, розповідаючи про "гарну розмову" з ним і навіть обговорюючи перспективи економічних та спортивних проєктів після завершення війни. Це лише посилює занепокоєння в ЄС щодо потенційного пом’якшення позиції Вашингтона у переговорах.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Європейський Союз
Литва
Сполучені Штати Америки
Україна