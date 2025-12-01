Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України

Фото: AP

Європейський Союз публічно окреслив межу, яку не можна перетинати під час можливих мирних переговорів щодо України: жодних спроб амністувати путіна чи списувати воєнні злочини росії. У Брюсселі попереджають адміністрацію Дональда Трампа, що будь-який "чистий аркуш" для кремля стане стратегічною та історичною катастрофою. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

ЄС виступив із різкою заявою на тлі інформації про те, що у проєкті можливого мирного плану США могли міститися положення щодо "повної амністії" російських воєнних злочинів та подальшої економічної реабілітації рф.

Європейський комісар з питань юстиції та демократії Майкл Макграт в інтерв’ю Politico наголосив, що прагнення Вашингтона зупинити війну не повинно перетворитися на фактичне звільнення путіна від відповідальності.

Макграт чітко окреслив позицію Європейського Союзу, заявивши, що учасники переговорів зобов’язані гарантувати: припинення вогню не стане індульгенцією для москви.

Я не думаю, що історія поблажливо оцінить будь-які спроби стерти злочини росії в Україні. Вони (росіяни – ред.) мають бути притягнуті до відповідальності за ці злочини, і саме такого підходу буде дотримуватися Європейський Союз у всіх цих дискусіях – заявив Макграт.

Він підкреслив, що амністування злочинів кремля створило б передумови для нової хвилі агресії.

На тлі понад 178 тисяч задокументованих Україною випадків можливих російських злочинів та нещодавньої доповіді ООН, яка підтвердила воєнні злочини і злочини проти людяності, ЄС робить ставку на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.

Ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів… Мільйони життів були забрані або знищені, люди були насильно виселені, і в нас є достатньо доказів – підкреслив Макграт.

Тим часом президент США Дональд Трамп продовжує публічно схвально висловлюватися про путіна, розповідаючи про "гарну розмову" з ним і навіть обговорюючи перспективи економічних та спортивних проєктів після завершення війни. Це лише посилює занепокоєння в ЄС щодо потенційного пом’якшення позиції Вашингтона у переговорах.

