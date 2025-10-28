Нідерланди готові стати країною, яка започаткує трибунал проти злочинців рф - Зеленський

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 2170 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 6936 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 16087 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32110 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 24466 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 23069 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19624 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16322 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 40994 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31456 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
77%
743мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 15496 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31502 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28404 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 13821 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 16668 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 2050 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 17068 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28797 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32056 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 40964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Томаш Семоняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Польща
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 7236 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 7290 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31830 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 40964 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37868 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нідерланди готові стати країною, яка започаткує трибунал проти злочинців рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Нідерланди готові стати першою країною, яка відкриє трибунал проти російських військових злочинців. Глава МЗС Нідерландів також повідомив про виділення Україні 25 мільйонів євро на енергопідтримку.

Нідерланди готові стати країною, яка започаткує трибунал проти злочинців рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готові стати першою країною відкриття проти російських військових злочинців. Всі військові злочинці мають постати перед таким трибуналом, підкреслив глава держави під час зустрічі з главою МЗС Нідерландів Девідом Ван Вілом, повідомляє УНН. 

Деталі

Отримав невеликий спойлер від міністра закордонних справ, що Нідерланди прийняли офіційне рішення, що будуть країною започаткування, відкриття офісу, відкриття трибуналу проти злочинів російської федерації

- зазначив Президент.

Зеленський також повідомив, що коли Україна хоче справедливого миру, то мається на увазі, всі злочинці постануть перед трибуналом.

Це дуже важливо. Ми впевнені в тому, що війна закінчиться. Коли ми кажемо, що хочемо справедливого миру, то ми кажемо, що хочемо трибуналу всім злочинцям

- додав Президент.

Доповнення

Девід ван Віл заявив, що Нідерланди виділять Україні 25 мільйонів євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть використані для енергопідтримки нашої держави

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
благодійність
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна