Нідерланди готові стати країною, яка започаткує трибунал проти злочинців рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готові стати першою країною відкриття проти російських військових злочинців. Всі військові злочинці мають постати перед таким трибуналом, підкреслив глава держави під час зустрічі з главою МЗС Нідерландів Девідом Ван Вілом, повідомляє УНН.

Деталі

Отримав невеликий спойлер від міністра закордонних справ, що Нідерланди прийняли офіційне рішення, що будуть країною започаткування, відкриття офісу, відкриття трибуналу проти злочинів російської федерації - зазначив Президент.

Зеленський також повідомив, що коли Україна хоче справедливого миру, то мається на увазі, всі злочинці постануть перед трибуналом.

Це дуже важливо. Ми впевнені в тому, що війна закінчиться. Коли ми кажемо, що хочемо справедливого миру, то ми кажемо, що хочемо трибуналу всім злочинцям - додав Президент.

Доповнення

Девід ван Віл заявив, що Нідерланди виділять Україні 25 мільйонів євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть використані для енергопідтримки нашої держави.