Нідерланди надають Україні 25 млн євро для підтримки її енергетики - глава МЗС
Київ • УНН
Нідерланди виділять Україні 25 мільйонів євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть використані для енергопідтримки України, заявив під час брифінгу міністр закордонних справ країни Девід Ван Віл під час спільної пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою, передає УНН.
Деталі
Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на підтримку енергетики України
Доповнення
Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Девід ван Віл повідомив, що сьогодні у Києві з посланням - Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів проти російського агресора.
День за днем росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без світла та газу. Моє послання сьогодні в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку у боротьбі з російським агресором