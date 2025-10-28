Нідерланди надають Україні 25 млн євро для підтримки її енергетики - глава МЗС

Нідерланди виділять Україні 25 мільйонів євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть використані для енергопідтримки України, заявив під час брифінгу міністр закордонних справ країни Девід Ван Віл під час спільної пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою, передає УНН.

Деталі

Доповнення

Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Девід ван Віл повідомив, що сьогодні у Києві з посланням - Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів проти російського агресора.