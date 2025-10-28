Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримки

Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Девід ван Віл повідомив, що сьогодні у Києві з посланням - Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів проти російського агресора, пише УНН.

День за днем ​​росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без світла та газу. Моє послання сьогодні в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку у боротьбі з російським агресором