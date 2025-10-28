Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримки
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл підтвердив у Києві максимальну підтримку України у боротьбі з російським агресором.
Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Девід ван Віл повідомив, що сьогодні у Києві з посланням - Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів проти російського агресора, пише УНН.
День за днем росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без світла та газу. Моє послання сьогодні в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку у боротьбі з російським агресором
Раніше у жовтні в Україні з візитом перебував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Президент України Володимир Зеленський провів з ним зустріч. Після її закінчення міністри оборони двох країн підписали меморандум про спільне виробництво дронів.
