Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
08:00 • 5476 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 14878 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 15345 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 11784 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
27 жовтня, 14:34 • 47099 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
27 жовтня, 14:25 • 69481 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
27 жовтня, 12:53 • 86042 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
27 жовтня, 11:47 • 65298 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 67095 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
27 жовтня, 12:53 • 86034 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримки

Київ • УНН

 2104 перегляди

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл підтвердив у Києві максимальну підтримку України у боротьбі з російським агресором.

Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримки

Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Девід ван Віл повідомив, що сьогодні у Києві з посланням - Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів проти російського агресора, пише УНН.

День за днем ​​росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без світла та газу. Моє послання сьогодні в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку у боротьбі з російським агресором

- повідомив ван Віл у X.

Нагадаємо

Раніше у жовтні в Україні з візитом перебував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Президент України Володимир Зеленський провів з ним зустріч. Після її закінчення міністри оборони двох країн підписали меморандум про спільне виробництво дронів. 

Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів - Зеленський10.10.25, 19:25 • 4836 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
