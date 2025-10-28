Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержки

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Дэвид ван Вил сообщил, что сегодня в Киеве с посланием - Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов против российского агрессора, пишет УНН.

День за днем россия терроризирует украинцев своими ужасными атаками. Невинные люди страдают. С приближением зимы семьи остаются без света и газа. Мое послание сегодня в Киеве: Украина может рассчитывать на нашу максимальную поддержку в борьбе с российским агрессором - сообщил ван Вил в X.

Напомним

Ранее в октябре в Украине с визитом находился министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ним встречу. После ее окончания министры обороны двух стран подписали меморандум о совместном производстве дронов.

