Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів 10 жовтня. Ця співпраця є перспективним напрямком, а загальна допомога Нідерландів Україні досягла 9 млрд доларів.

Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів - Зеленський

Сьогодні, 10 жовтня, Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів, що є одним із перспективних напрямів співпраці. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами – сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці

- написав Зеленський.

Він зазначив, що від початку повномасштабної війни допомога від Нідерландів сягнула вже 9 млрд доларів, а у межах ініціативи PURL – близько 600 млн доларів.

Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами. Вдячний за зустріч і за всі зусилля задля підтримки нашого народу

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Міністерство оборони Великої Британії достроково передало Україні сотні ракет для ППО, виготовлених у Белфасті. Ці легкі багатоцільові ракети використовуються для захисту повітряного простору України з лютого 2022 року.

