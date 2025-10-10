Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів - Зеленський

Сьогодні, 10 жовтня, Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів, що є одним із перспективних напрямів співпраці. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами – сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці - написав Зеленський.

Він зазначив, що від початку повномасштабної війни допомога від Нідерландів сягнула вже 9 млрд доларів, а у межах ініціативи PURL – близько 600 млн доларів.

Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами. Вдячний за зустріч і за всі зусилля задля підтримки нашого народу - додав Зеленський.

