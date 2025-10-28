$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 374 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10358 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25110 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20332 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 19991 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18541 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15532 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 36922 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29068 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13240 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Нидерланды предоставляют Украине 25 млн евро для поддержки ее энергетики - глава МИД

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Нидерланды выделят Украине 25 миллионов евро финансовой помощи для энергетической поддержки. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Ван Вил во время брифинга в Киеве.

Нидерланды предоставляют Украине 25 млн евро для поддержки ее энергетики - глава МИД

Нидерланды выделят Украине 25 миллионов евро финансовой помощи. Эти средства будут использованы для энергоподдержки Украины, заявил во время брифинга министр иностранных дел страны Дэвид Ван Вил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает УНН.

Детали

Нидерланды выделяют 25 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

- заявил ван Вил во время брифинга.

Дополнение

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Дэвид ван Вил сообщил, что сегодня в Киеве с посланием - Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов против российского агрессора.

День за днем Россия терроризирует украинцев своими ужасными атаками. Невинные люди страдают. С приближением зимы семьи остаются без света и газа. Мое послание сегодня в Киеве: Украина может рассчитывать на нашу максимальную поддержку в борьбе с российским агрессором

- сообщил ван Вил в X.

Павел Зинченко

