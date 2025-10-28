Нидерланды предоставляют Украине 25 млн евро для поддержки ее энергетики - глава МИД

Нидерланды выделят Украине 25 миллионов евро финансовой помощи. Эти средства будут использованы для энергоподдержки Украины, заявил во время брифинга министр иностранных дел страны Дэвид Ван Вил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает УНН.

Детали

Нидерланды выделяют 25 миллионов евро на поддержку энергетики Украины - заявил ван Вил во время брифинга.

Дополнение

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Дэвид ван Вил сообщил, что сегодня в Киеве с посланием - Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов против российского агрессора.