Нидерланды предоставляют Украине 25 млн евро для поддержки ее энергетики - глава МИД
Киев • УНН
Нидерланды выделят Украине 25 миллионов евро финансовой помощи. Эти средства будут использованы для энергоподдержки Украины, заявил во время брифинга министр иностранных дел страны Дэвид Ван Вил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает УНН.
Детали
Дополнение
Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Дэвид ван Вил сообщил, что сегодня в Киеве с посланием - Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов против российского агрессора.
День за днем Россия терроризирует украинцев своими ужасными атаками. Невинные люди страдают. С приближением зимы семьи остаются без света и газа. Мое послание сегодня в Киеве: Украина может рассчитывать на нашу максимальную поддержку в борьбе с российским агрессором