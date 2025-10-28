Нидерланды готовы стать страной, которая учредит трибунал против преступников РФ - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовы стать первой страной, открывающей трибунал против российских военных преступников. Все военные преступники должны предстать перед таким трибуналом, подчеркнул глава государства во время встречи с главой МИД Нидерландов Дэвидом Ван Вилом, сообщает УНН.

Подробности

Получил небольшой спойлер от министра иностранных дел, что Нидерланды приняли официальное решение, что будут страной-инициатором, открывающей офис, открывающей трибунал против преступлений Российской Федерации - отметил Президент.

Зеленский также сообщил, что когда Украина хочет справедливого мира, то имеется в виду, что все преступники предстанут перед трибуналом.

Это очень важно. Мы уверены в том, что война закончится. Когда мы говорим, что хотим справедливого мира, то мы говорим, что хотим трибунала всем преступникам - добавил Президент.

Дополнение

Дэвид ван Вил заявил, что Нидерланды выделят Украине 25 миллионов евро финансовой помощи. Эти средства будут использованы для энергетической поддержки нашего государства.