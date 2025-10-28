Нидерланды готовы стать страной, которая учредит трибунал против преступников РФ - Зеленский

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
14:36 • 4464 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 14444 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 29997 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 23303 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22361 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 19357 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16166 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 39780 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 30990 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13397 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
77%
743мм
Популярные новости
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51 • 14642 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30273 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 26906 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo10:32 • 12966 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15169 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15300 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27043 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 29994 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 39779 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 30988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Рэнд Пол
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Германия
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 6236 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 6324 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30384 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 39779 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 37488 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

Нидерланды готовы стать страной, которая учредит трибунал против преступников РФ - Зеленский

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Нидерланды готовы стать первой страной, которая откроет трибунал против российских военных преступников. Глава МИД Нидерландов также сообщил о выделении Украине 25 миллионов евро на энергоподдержку.

Нидерланды готовы стать страной, которая учредит трибунал против преступников РФ - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовы стать первой страной, открывающей трибунал против российских военных преступников. Все военные преступники должны предстать перед таким трибуналом, подчеркнул глава государства во время встречи с главой МИД Нидерландов Дэвидом Ван Вилом, сообщает УНН. 

Подробности

Получил небольшой спойлер от министра иностранных дел, что Нидерланды приняли официальное решение, что будут страной-инициатором, открывающей офис, открывающей трибунал против преступлений Российской Федерации

- отметил Президент.

Зеленский также сообщил, что когда Украина хочет справедливого мира, то имеется в виду, что все преступники предстанут перед трибуналом.

Это очень важно. Мы уверены в том, что война закончится. Когда мы говорим, что хотим справедливого мира, то мы говорим, что хотим трибунала всем преступникам

- добавил Президент.

Дополнение

Дэвид ван Вил заявил, что Нидерланды выделят Украине 25 миллионов евро финансовой помощи. Эти средства будут использованы для энергетической поддержки нашего государства

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
благотворительность
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина